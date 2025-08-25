Malore in cava, operaio cade e sbatte la testa. Portato in ospedale con l’elisoccorso

Vagli di Sotto, 25 agosto 2025 – Malore mentre lavora nelle cave e paura per un operaio di 37 anni. Accade a Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, nel bacino estrattivo di Piastra Bagnata. L’uomo si è sentito male mentre stava lavorando in uno dei luoghi dove si estrae il marmo.

Il 37enne, cadendo, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato - in codice di urgenza 'giallo' - all'ospedale di Cisanello dall'elisoccorso Pegaso, attivato soprattutto per la posizione in cui è avvenuto il fatto. Sul posto - oltre a Pegaso - un veicolo del 118 (l'ambulanza con medico di Castelnuovo di Garfagnana), operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), forze dell'ordine e vigili del fuoco.