La regista. Alissa Jung a EstatecinemA

Special event stasera, lunedì, a EstatecinemA, l’arena cinematografica cittadina, nell’area ex Cavallerizza, con Alissa Jung, regista del film “Paternal leave” interpretato dall’attore Luca Marinelli. Spettacolo in proiezione esclusiva per la città di Lucca alle ore 21.30, con ingresso unico € 3,50. La regista di origini tedesche, da molto tempo lavora in Italia e si fermerà a dibattere con il pubblico al termine del film, rispondendo alle domande degli spettatori presenti. Quando scopre di avere un padre italiano, l'adolescente tedesca Leo prende il primo treno per l'Italia, smaniosa di conoscerlo. Incontrerà Paolo, un uomo sorpreso e impaurito, che non sa minimamente come rapportarsi a lei e come giustificare un'assenza così importante dalla sua vita. Nel frattempo Leo stringerà amicizia con Edoardo, un ragazzo incompreso dal padre violento, e con la piccola Emilia, altra figlia, questa volta riconosciuta e considerata come tale, di Paolo. Un coming of age energico, insieme tenero e rabbioso Paternal Leave, film che segna il debutto dietro la cinepresa della regista Alissa Jung, moglie, nella vita, dello stesso Luca Marinelli. L'attore, non nuovo a esperienze internazionali tra Le otto montagne, Trust e M. Il Figlio del secolo, interpreta qui ruolo di Paolo, non facile, padre tutt'altro che nato per esserlo. Prevendite online sul sito www.luccacinema.it e alla cassa di EstatecinemA.