“Bussano e poi si intrufolano”. Sant’Alessio nel mirino dei ladri, escalation di furti nelle villette

Pistoia, 25 agosto 2025 – Sant’Alessio nel mirino dei ladri. Tanti i furti, tentati o andati a segno, subiti dalle ville e villette della bella zona residenziale pistoiese che si trova nella prima periferia, appena fuori da Porta San Marco.

I colpi sembrano ripetersi con lo stesso modus operandi: “Due uomini bussano o suonano i campanelli delle abitazioni - racconta Stefania Flori, residente in Sant’Alessio - se nessuno risponde tentano di intrufolarsi nelle abitazioni. Pochi giorni fa hanno provato a entrare in casa di mia madre e di una vicina. La signora non aveva risposto subito al citofono e appena ha aperto la porta di casa ha trovato i ladri che stavano scavalcando il suo cancello d’ingresso. Ha cominciato a gridare ed è riuscita a metterli in fuga”.

I furti, di solito, vengono messi a segno in orario serale, tra le 21 e le 23. “Noi abbiamo subito un furto ad aprile - continua Flori -, eravamo usciti per una mezz’ora, il tempo di prendere un gelato in famiglia e al ritorno abbiamo trovato la casa messa a soqquadro. Data la breve permanenza fuori casa non avevamo nemmeno azionato il sistema di allarme”.

I malviventi sembrano dunque agire più o meno indisturbati, almeno da questa primavera. “Abbiamo fatto moltissime segnalazioni alle forze dell’ordine, tuttavia è difficile riuscire a coglierli sul fatto prima che riescano a darsi alla fuga”. Sembra infatti che i ladri conoscano bene la zona e che per “tagliare la corda” facciano perdere le proprie tracce tra i tanti terreni e campi che circondano il luogo.

“Proprio in questi giorni abbiamo trovato la refurtiva ‘scartata’ abbandonata in un campo che da via di Sant’Alessio conduce in via Cialdina - continua la residente -. Probabilmente i malviventi hanno selezionato subito gli oggetti preziosi di loro interesse e si sono invece disfatti dei bijoux di scarso valore”.

Oltre alle segnalazioni alle forze dell’ordine continua lo scambio di informazioni e di avvistamenti di individui ‘sospetti’ tra residenti. L’attenzione nelle chat Whatsapp resta alta e i cittadini di Sant’Alessio, come della limitrofa via Antonelli, restano vigili e tentano di tutelarsi con ogni mezzo possibile.

s.f.