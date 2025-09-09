Incidente mortale sulla E45, scontro tra due vetture

Perugia, 9 settembre 2025 – Tragico incidente stradale. È successo nella tarda mattinata di martedì 9 settembre lungo la E45, nel territorio comunale di Perugia. Due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Il passeggero di uno dei due veicoli è morto. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 90+100, tra Resina e Pierantonio.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati, il transito è stato provvisoriamente deviato verso la viabilità adiacente, in direzione Sud allo svincolo di Pierantonio al km 95,900, mentre in direzione Nord allo svincolo di Resina al km 87,600. Il personale Anas e le forze dell'ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.