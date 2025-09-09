Esce a cercare funghi e non fa rientro a casa. Trovato senza vita un uomo di 65 anni

Licciana Nardi (Massa Carrara), 9 settembre 2025 – Tragedia nei boschi nel comune di Licciana Nardi dove un uomo, disperso da ieri, è stato trovato nella mattinata del 9 settembre privo di vita.

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara hanno condotto le ricerche senza sosta per ritrovare il 65enne disperso uscito per andare a cercare funghi nella zona di Tavernelle intorno alle 20.15 di ieri sera. I familiari hanno dato prontamente l'allarme e da lì sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco con l’Unità di Comando Locale, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili, nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e nucleo Dedalo, oltre a Carabinieri, SAST e personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Nella tarda mattinata la notizia della morte. In corso le indagini per appurarne la dinamica.