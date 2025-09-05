Cercatore di funghi cade nel bosco e si ferisce alle gambe

Viareggio, 5 settembre 2025 – Un cercatore di funghi originario della Versilia è rimasto ferito cadendo nei boschi tra Ruosina e Foce di Compito, in provincia di Lucca. L'uomo ha riportato un trauma agli arti inferiori, era partito dal versante della Foce di Compito per poi passare al versante opposto che si affaccia sul comprensorio di Ruosina.

L'infortunato vigile e cosciente ha chiamato direttamente i soccorsi. Sul posto i tecnici di Querceta assieme a dei soccorritori alpini della Guardia di Finanza che si trovavano in zona per le operazioni di bonifica nella zona del Monte Altissimo. L'ntervento si è concluso con il recupero dell'infortunato a bordo dell'elisoccorso regionale Pegaso 3