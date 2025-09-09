Maltempo su Massa Carrara: pioggia forte, allagamenti. Timori per il livello dei fiumi

Massa Carrara, 9 settembre 2025 – Paura per un temporale di forte intensità che si è abbattuto sia su Massa che su Carrara nelle prime ore della mattina di martedì 9 settembre. E i disagi hanno colpito sopratutto chi doveva recarsi al lavoro.

A sinistra la stazione di Massa, a destra una strada allagata. La provincia di Massa Carrara fa i conti con il maltempo

Diverse le strade allagate. In ginocchio la stazione di Massa, dove è andato sott’acqua il sottopassaggio. Proprio a Massa la situazione più grave, con molti mm di pioggia scaricati dal temporale in pochissimo tempo. Il record di precipitazioni per la provincia di Massa Carrara spetta, nelle ore del temporale, a Torano con 91 millimetri.

Intanto un avviso del Comune di Carrara ha messo in guardia i cittadini per il livello del fiume Carrione, che si è pericolosamente alzato. L’amministrazione chiede alla cittadinanza di restare lontani dalle sponde del corso d’acqua.

Al lavoro le forze di Protezione Civile in assistenza alla popolazione. Non si registrano danni a persone, ma molte attività produttive hanno risentito di questo forte temporale. Sulla Toscana è in corso un’allerta gialla per temporali e allagamenti. Ma la pioggia ha colto di sorpresa i cittadini, che non si aspettavano questo livello di intensità.

L’allerta gialla in Toscana (sia Massa che Carrara sono comprese nell’avviso) proseguirà fino alla mezzanotte di martedì 9. Mercoledì è però attesa una nuova perturbazione.