La schiusa al Bagno Tropicana: "Emerse 44 baby tartarughe. Nido aperto dopo tempi tecnici"

Ci sono 44 nuove tartarughine ’apuane’ che nuotano nel mare lungo il nostro litorale. Sono emerse dal nido del Bagno Tropicana, nel tardo pomeriggio di ieri. Che è stato aperto una volta trascorso il periodo canonico di incubazione. Quest’ultimo – tempistiche indicate dall’Ispra – sarebbe di 60 giorni ma nel caso del Bagno Tropicana i tenici e gli studiosi hanno ritenuto di arrivare a 73. E, sorpresa, moltissime delle piccole si sono fatte trovare pronte per uscire a vedere la luce e – poco dopo – il mare, la loro casa.

"Le uova censite all’interno di questo nido erano state complessivamente 129 – hanno spiegato volontari del Wwf e studiosi dell’università di Pisa, capitanati da Marco Zuffi – Di queste, tante sono riuscite a prendere il mare. Quando abbiamo aperto il nido c’erano anche 79 uova che purtroppo non erano vitali. Ma 33 tartarughine lo erano eccome: vive e perfette. Mentre per quanto riguarda altri 14 gusci, questi si stavano naturalmente aprendo. Ed è proprio di queste ultime piccole che 11 si sono poi dirette verso la spiaggia e in acqua, mentre i rimanenti gusci vitali sono stati tutti riposizionati all’interno del nido. Speriamo che possano nascere ancora altri piccoli".

Grande entusiasmo da parte di volontari, operatori e turisti o semplici curiosi. Che si sono raccolti intorno al ’corridoio’ in sabbia, realizzato ad hoc, pronto a condurre dolcemente le Caretta Caretta all’incontro con il mare. Persone di tutte le età si sono radunate per vivere un momento magico, al tramonto di una delle giornate che chiudono questa estate capace di regalare grandi emozioni. Al momento, in attesa di nuove nascite, si contano in tutto 127 tartarughine apuane nate nel 2025. Sono nate infatti – oltre a quelle del Tropicana – al Bagno Milano 59 piccole su 76 uova deposte, mentre ancora prima al Bagno Henderson erano state 24.

"Adesso stiamo seguendo e siamo in attesa per altri due nidi in particolare – le parole di Gianluca Giannelli del Wwf – Ovvero uno all’Oasi Wwf Le Dune e quello che si trova al Bagno Essenza".

I.C.C.