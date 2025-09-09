Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l'ora dell'incertezza
Cronaca
CronacaLutto anche in Toscana per la morte di Stefano Benni, tante partecipazioni a festival e serate
9 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Lutto anche in Toscana per la morte di Stefano Benni, tante partecipazioni a festival e serate

Cordoglio per la scomparsa di uno scrittore amatissimo. Aveva 78 anni. E’ stato autore di titoli di grande successo come “Bar Sport”, “Elianto”, “Terra!”. Era molto legato in particolare a Firenze, dove aveva presentato i suoi libri

Stefano Benni, autore di tanti libri di successo, aveva 78 anni

Stefano Benni, autore di tanti libri di successo, aveva 78 anni

Per approfondire:

Firenze, 9 settembre 2025 – Cordoglio anche in Toscana per la morte di Stefano Benni, 78 anni, scrittore amatissimo in Italia. Benni era bolognese ma nella sua carriera aveva partecipato a tante serate e presentazioni a Firenze e non solo.

Nel 2017 grande successo aveva riscosso il reading dei testi di Benni che era salito sul palco insieme a Angela Finocchiaro al Teatro Puccini. Lo scrittore si vedeva spesso in città. Non era difficile incontrarlo in ristoranti e locali.

Stefano Benni frequentava, per quanto riguarda la Toscana, anche Marina di Bibbona. In questo angolo della costa tirrenica trascorreva le vacanze. Si incontrava con un altro frequentatore famoso di Marina di Bibbona, Beppe Grillo. Non era raro incontrarli in spiaggia per una passeggiata. 

