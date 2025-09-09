Lutto anche in Toscana per la morte di Stefano Benni, tante partecipazioni a festival e serate

Firenze, 9 settembre 2025 – Cordoglio anche in Toscana per la morte di Stefano Benni, 78 anni, scrittore amatissimo in Italia. Benni era bolognese ma nella sua carriera aveva partecipato a tante serate e presentazioni a Firenze e non solo.

Nel 2017 grande successo aveva riscosso il reading dei testi di Benni che era salito sul palco insieme a Angela Finocchiaro al Teatro Puccini. Lo scrittore si vedeva spesso in città. Non era difficile incontrarlo in ristoranti e locali.

Stefano Benni frequentava, per quanto riguarda la Toscana, anche Marina di Bibbona. In questo angolo della costa tirrenica trascorreva le vacanze. Si incontrava con un altro frequentatore famoso di Marina di Bibbona, Beppe Grillo. Non era raro incontrarli in spiaggia per una passeggiata.