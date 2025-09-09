La campana dei nuovi nati a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 9 settembre 2025 – Campana nuovi nati a Castiglion Fiorentino : ogni nuova nascita non è soltanto un numero nelle statistiche, ma un momento di festa per tutta la comunità.

Per questo, ogni volta che all'Ufficio Anagrafe viene registrata una nuova nascita, gli incaricati del Comune, tramite un'applicazione dedicata sul telefono, inviano il segnale che aziona automaticamente la campana del Cassero, dando così avvio alla melodia di benvenuto. La campana principale della torre del Cassero, infatti, per ogni “nuova” o “nuovo” castiglionese, intona per un paio di minuti una melodia, che annuncia l'arrivo di una nuova vita.

Nei primi otto mesi del 2025 la torre del Cassero ha risuonato 45 volte, per 24 maschi e 21 femmine, registrando, per altro, un dato negativo assoluto che nel mese di giugno non c'è stata una nascita.

E se paragoniamo il dato, sempre riferito ai primi 8 mesi, rispetto al 2024, abbiamo una flessione quando i nuovi nati furono 51 (29 maschi e 22 femmine).

Guardando, poi, ai dati complessivi degli ultimi anni, nel 2024 le nascite totali sono state 71, nel 2023 furono 68, nel 2022 erano state 83 e nel 2021 arrivarono a 94. Per trovare un anno con almeno 100 nascite occorre risalire al 2016.