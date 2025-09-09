Nubifragio sull’Elba: strade come fiumi e allagamenti a Portoferraio, terza alluvione in un anno

Portoferraio (Livorno), 9 settembre 2025 – Fortissimo temporale su Portoferraio. Dopo la pioggia che è caduta in maniera copiosa e pericolosa sulla provincia di Massa Carrara all’alba di martedì 9 settembre, adesso tocca all’arcipelago toscano. Il temporale ha fatto la sua comparsa intorno alle 13. Impressionanti le immagini delle webcam sparse sull’isola. E si segnalano un soccorso a un’auto rimasta intrappolata nell’acqua in Val di Denari. Oltre a alcune frane fuori Portoferraio, nella zona delle Grotte, sulla provinciale che collega con Porto Azzurro. Situazione dunque difficile.

La perturbazione che attraversa l'Elba nella mappa del sito Windy, che indica anche le fuminazioni

Nella webcam che si affaccia sulla darsena di Portoferraio la città sparisce sotto una coltre d’acqua. Momenti di paura per l’isola, che è già stata attraversata da due forti ondate di maltempo con danni a febbraio e poi ad agosto. La situazione viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile soprattutto nella zona del Carburo, a Portoferraio, che è già andata sott’acqua nei due temporali. "Attenzione, si invita la popolazione a non uscire di casa e a non usare autoveicoli”, si legge su un post del Comune di Portoferraio.

Il nubifragio che ha colpito l'Elba: Portoferraio, qui nella webcam di Skylinewebcams, scompare nella pioggia

Ancora una volta ad andare sott’acqua sono state le zone più critiche del capoluogo: in particolare il quartiere della Sghinghetta, con le strade diventate come fiumi. Diversi gli autoveicoli che sono stati colti di sorpresa dal temporale e che hanno dovuto interrompere la marcia. Problemi e auto bloccate nell’acqua anche di fronte ai cantieri Esaom.

Anche sull’Elba come su diverse altre zone della Toscana costiera, dalle 17 scatterà un’ulteriore allerta, di colore arancione, mentre attualmente vige l’allerta gialla. L’allerta arancione terminerà alle 13 di mercoledì 10 settembre.

Gli allagamenti a Portoferraio: ancora una volta l'Elba finisce sott'acqua, terza volta in un anno

"Un intenso sistema temporalesco ha interessato nella scorsa ora l'Isola d'Elba – scrive il servizio meteo regionale Lamma – Pioggia molto forte e numerosi fulmini sono caduti sull'isola in poco tempo. Cumulati fino a 70 mm in 1 ora con intensità fino a 35 mm in 15 minuti sono stati registrati dalla stazione di Portoferraio. Il temporale si sta spostando verso il litorale grossetano”.