“Siamo scappati sui tetti, l’acqua è ovunque”: Elba, i drammatici minuti di una famiglia

Portoferraio, 9 settembre 2025 – C’è chi è dovuto scappare sul tetto di casa per poter sfuggire alla furia delle acque. Accade intorno alle 13 di martedì 9 settembre a Portoferraio, durante il grave temporale autorigenerante che ha scaricato impressionanti quantità d’acqua sulla città. E ad andare sott’acqua, per la terza volta in un anno, sono state le zone già critiche perché da sempre soggette ad allagamento.

Il Carburo in particolare, la zona di via Cementiera e la Sghinghetta. Proprio le case su via Cementiera hanno subito i danni più gravi. In un video diffuso sui social un uomo mostra la sua famiglia che si mette in salvo sul tetto di casa.

Due momenti della fuga sui tetti di una famiglia di Portoferraio durante l'alluvione

“L’acqua è troppo alta in strada. E’ impossibile aprire la porta, dobbiamo andare sul tetto”, dice. Tutti sono molto provati e fradici di pioggia. Intanto, la strada è diventata un fiume in piena, con una forte corrente che trascina di va tutto. Scene già viste poco tempo fa, a fine agosto, e anche a febbraio, quando ci fu l’altra grave alluvione.

Danni ovunque a Portoferraio, anche nei negozi della Darsena medicea e nei locali e negozi della zona del Ponticello, subito adiacente al centro storico.

Impressionanti le immagini per le strade dopo il passaggio del temporale. Tante macchine, ormai inservibili, sono state spinte alla rinfusa dalla corrente nella zona della Sghinghetta. Danni a molte aziende, che adesso devono cercare di salvare il salvabile e togliere l’acqua dai loro locali.