Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaCos'è il temporale autorigenerante che ha mandato in tilt l'Elba: il glossario del meteo
9 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Cos'è il temporale autorigenerante che ha mandato in tilt l'Elba: il glossario del meteo

2

Cos'è un temporale autorigenerante

3

Shelf cloud, ovvero nube a mensola: di cosa si tratta

4

La forza impressionante dei downburst, cosa sono e perché si formano

  1. Home
  2. Cronaca
  3. Cos'è il temporale autorigenerante che ha mandato in tilt l'Elba: il glossario del meteo

Cos'è il temporale autorigenerante che ha mandato in tilt l'Elba: il glossario del meteo

Ancora una volta l'isola è finita sott'acqua a causa di una pioggia persistente, che ha in breve allagato le zone che già in passato erano state sommerse. Si tratta di fenomeni che sempre più spesso si presentano in Toscana. Timore per l'allerta arancione in vigore fino alle 13 di mercoledì 10 settembre

Gli allagamenti del 9 settembre all'Elba si sono formati a causa di un temporale autorigenerante

Portoferraio, 9 settembre 2025 - Dal temporale autorigenerante al downburst: abbiamo imparato in questi anni a conoscere questi termini. Un nuovo glossario del meteo, che si adegua ai fenomeni che sempre più spesso si presentano in Toscana. Pioggia e grandinate che scaricano grandi quantita d'acqua su uno stesso punto e finiscono per mandare in tilt la zona dove si concentrano. Ecco perché accadono e cosa sono. Una sorta di glossario del meteo. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Nubifragio sull’Elba: strade come fiumi e allagamenti a Portoferraio, terza alluvione in un anno
Articolo
“Basta, non ce la facciamo più”. Elba, il grido di Portoferraio sott’acqua, 3 alluvioni in un anno
Articolo
“Siamo scappati sui tetti, l’acqua è ovunque”: Elba, i drammatici minuti di una famiglia

© Riproduzione riservata