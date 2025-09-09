Cos'è il temporale autorigenerante che ha mandato in tilt l'Elba: il glossario del meteo

Portoferraio, 9 settembre 2025 - Dal temporale autorigenerante al downburst: abbiamo imparato in questi anni a conoscere questi termini. Un nuovo glossario del meteo, che si adegua ai fenomeni che sempre più spesso si presentano in Toscana. Pioggia e grandinate che scaricano grandi quantita d'acqua su uno stesso punto e finiscono per mandare in tilt la zona dove si concentrano. Ecco perché accadono e cosa sono. Una sorta di glossario del meteo.