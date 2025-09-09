Arezzo, 9 settembre 2025 – E’ morto Roberto Casini, conosciuto come “il Bobbe”. A dare la triste notizia è stata la Misericordia di Arezzo, con un toccante post sul proprio sito. Casini è stato anche un appassionato di Giostra: quartierista di Porta del Foro per anni ne ha indossato i colori come figurante.

“La Misercordia di Arezzo - si legge - comunica con profondo dolore che Roberto Casini, per tutti “il Bobbe”, questa notte è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutta l’Associazione”.

Casini ha trascorso tanti anni indossando la casacca del soccorritore, poi diventato dipendente della Confraternita e punto di riferimento per molti.

“Per anni fu autista volontario, poi dipendente, coordinatore e molto altro, della Confraternita. Una figura, la sua, che per l’intera cittadinanza aretina è risultata tradizionalmente associata alla Misericordia stessa e ai suoi servizi, dedicati agli ultimi”.

La salma resterà esposta nelle Cappelle del commiato della Misericordia di Arezzo dal primo pomeriggio di oggi martedì 9 settembre.

I funerali si terranno nella Chiesa di Pescaiola mercoledì 10 settembre, alle ore 15.

“Sarà presente il Governatore come atto di riconoscenza per il volontariato e impegno che Roberto Casini ha donato alla Misericordia durante tutta la sua vita”.