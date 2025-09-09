Francia, l’ora dell’incertezza

Cronaca
Scuola: Oxfam in campo per superare le disuguaglianze tra i banchi

Per ridurre il rischio di abbandono scolastico, in particolare dei ragazzi con background migratorio e favorirne l'inclusione, continua inoltre l'impegno di Oxfam ad Arezzo ed Empoli

Arezzo, 9 settembre 2025 –  Per ridurre il rischio di abbandono scolastico, in particolare dei ragazzi con background migratorio e favorirne l'inclusione, continua inoltre l'impegno di Oxfam ad Arezzo e Empoli, nelle scuole di due quartieri dov'è cresciuta la presenza di famiglie straniere, ea Bibbiena in Casentino. Durante tutto l'anno saranno infatti rafforzate le opportunità di sostegno

per i ragazzi più fragili attraverso corsi di recupero delle competenze

linguistiche e scolastiche in diverse materie, mediazione linguistica

rivolta agli studenti stranieri, l'attivazione di servizi per

il sostegno psicologico dei ragazzi in difficoltà. Un'opportunità che sarà rivolta ad oltre 500 studenti degli Istituti compresi IV Novembre di Arezzo e

Empoli ovest anche attraverso la proposta di un diverso

modello di apprendimento, in cui non sono più gli insegnanti a spostarsi tra le classi per le lezioni, ma gli studenti si muovono tra diverse aule dedicate e allestite interamente per una specifica materia. Un approccio in grado di aumentare la partecipazioneattiva dei ragazzi.

