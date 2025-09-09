Scuola: Oxfam in campo per superare le disuguaglianze tra i banchi

Arezzo, 9 settembre 2025 – Per ridurre il rischio di abbandono scolastico, in particolare dei ragazzi con background migratorio e favorirne l'inclusione, continua inoltre l'impegno di Oxfam ad Arezzo e Empoli, nelle scuole di due quartieri dov'è cresciuta la presenza di famiglie straniere, ea Bibbiena in Casentino. Durante tutto l'anno saranno infatti rafforzate le opportunità di sostegno
per i ragazzi più fragili attraverso corsi di recupero delle competenze
linguistiche e scolastiche in diverse materie, mediazione linguistica
rivolta agli studenti stranieri, l'attivazione di servizi per
il sostegno psicologico dei ragazzi in difficoltà. Un'opportunità che sarà rivolta ad oltre 500 studenti degli Istituti compresi IV Novembre di Arezzo e
Empoli ovest anche attraverso la proposta di un diverso
modello di apprendimento, in cui non sono più gli insegnanti a spostarsi tra le classi per le lezioni, ma gli studenti si muovono tra diverse aule dedicate e allestite interamente per una specifica materia. Un approccio in grado di aumentare la partecipazioneattiva dei ragazzi.