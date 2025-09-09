Arezzo, 9 settembre 2025 – Allerta meteo, annullati gli spettacoli serali a Montevarchi

A causa dell’allerta meteo con codice giallo diramata dalla Regione Toscana per rischio idrogeologico e forti temporali, valida dalle ore 7.00 di oggi e prorogata fino alle 13.00 di domani 10 settembre, l’Amministrazione Comunale di Montevarchi, in accordo con i soggetti e le Associazioni interessate dal programma del Perdono, comunica l’annullamento dello spettacolo musicale previsto per questa sera in piazza Varchi "Sanremo: gli ultimi saranno i primi", a cura di Ginestra e Dintorni, in collaborazione con Studio Danza Caroline, e lo spettacolo pirotecnico musicale in Piazza Cesare Battisti. La decisione è stata presa in via precauzionale ai fini della sicurezza dei cittadini