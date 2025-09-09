Ora è allerta arancione sulla Toscana, possibili allagamenti. Dove può piovere forte

Firenze, 9 settembre 2025 – Scatta un’allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico sulla Toscana. La Regione ha diramato l’avviso, che riguarda almeno un sessanta per cento della regione. Coinvolti praticamente tutta la costa e l’immediato entroterra. L’allerta arancione durerà fino alle 13 di mercoledì 10 settembre, quando la situazione dovrebbe piano piano migliorare. Giovedì 11 settembre infatti il tempo dovrebbe essere sereno.

A essere interessate dall’allerta arancione sono le intere province di Siena, Grosseto, Livorno e Pisa. Interessato anche un lembo della provincia di Firenze e delle province di Pistoia e Lucca.

Scatta un'allerta arancione in Toscana: interessata praticamente tutta la costa e buona parte dell'interno

C’è anche un’allerta gialla

Allerta gialla invece per la estrema zona est della regione, dove i temporali dovrebbero essere di entità più modesta. La perturbazione che attraversa la Toscana si fa sentire fin dall’alba di martedì 9 settembre. E proseguirà appunto anche per la giornata del 10 settembre. Già i primi allagamenti hanno creato non pochi danni nella zona di Massa Carrara proprio all’alba del 9, con il rischio esondazione per il torrente Carrione a Carrara. Giornate dunque all’insegna dell’instabilità meteo.

I consigli della Protezione Civile

"Consigliamo di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse, sottopassi stradali, zone di bonifica – dice la Protezione Civile –. Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali”.