Arezzo, 9 settembre 2025 – Formazione, incontri e dibattiti nelle biblioteche aretine

La Biblioteca Città di Arezzo in collaborazione con la Fondazione archivio diaristico nazionale organizza il corso gratuito “Glob Dimmi, l'ascolto dell'altro come pratica inclusiva e sostenibile”

La Biblioteca Città di Arezzo, con la Fondazione archivio diaristico nazionale, le biblioteche e gli archivi aderenti alla Rete documentaria aretina, associazioni di volontariato, culturali e di promozione sociale, partecipa al corso “Glob Dimmi, l'ascolto dell'altro come pratica inclusiva e sostenibile”, venti ore in presenza e online, progettato per preparare i partecipanti a creare, gestire e facilitare gruppi di lettura e ascolto in concorsi interculturali, contribuendo alla promozione dell'inclusione sociale e del dialogo.

La finalità specifica di questo percorso formativo è di sviluppare competenze operative e trasversali nei futuri formatori affinché possano ampliare l'impatto del racconto di sé e delle testimonianze raccolte estendendo l'iniziativa a nuovi territori e comunità.