Morte di Stefano Benni, le passeggiate con Grillo a Marina di Bibbona all’alba del Movimento 5 Stelle

Marina di Bibbona (Livorno), 9 settembre 2025 – La morte di Stefano Benni lascia attoniti tanti fan dello scrittore. Una penna apprezzatissima, un autore di libri di successo. Il “lupo” veniva chiamato Benni dalla sua vasta community di ammiratori. Benni era molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento Cinque Stelle. Perché lo scrittore fu autore televisivo dello stesso Grillo agli esordi della carriera.

E proprio con Grillo lo scrittore condivideva la passione per Marina di Bibbona. In questo angolo della costa toscana, dove il fondatore dei Cinque Stelle ha una villa sulla spiaggia, i due si sono ritrovati più volte. Grillo ad esempio volle Benni al suo fianco in un weekend molto particolare per il Movimento, quello del 2-3 marzo 2013.

Erano passati solo pochi giorni dalla grande affermazione dei Cinque Stelle alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Il Movimento portò 109 deputati e 54 senatori in Parlamento. Erano giorni febbrili, quelli in cui i pentastellati stavano per fare un debutto in grande in politica. Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio e Stefano Benni si ritrovarono nella villa di Marina di Bibbona.

Lunghe passeggiate e piatti di baccalà alla livornese, come ricorda linkiesta, mentre intanto gli onorevoli si preparavano a Roma in un susseguirsi di riunioni febbrili. Ci sono le immagini di Benni che passeggia in spiaggia con un Beppe Grillo incappucciato, in foto che sono rimaste nell’immaginario collettivo. Erano giorni in cui l’ex comico era davvero sotto i riflettori della politica dopo il successo alle elezioni che portarono il Movimento ai vertici della politica italiana. E su quella spiaggia erano tanti i reporter che cercavano una frase o una dichiarazione del capo dei Cinque Stelle. Sembra passata una vita. Benni non fu comunque mai un “volto” del Movimento. Non comparve mai in pubblico ma appunto fu in qualche modo un consigliere di Grillo oltre a esserne amico.