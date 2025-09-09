Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
La tragedia di FolloTestamento di ArmaniDegrado a FirenzeMaxi bollettaCrisi del commercioFunghi
Acquista il giornale
CronacaMorte di Stefano Benni, le passeggiate con Grillo a Marina di Bibbona all’alba del Movimento 5 Stelle
9 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Morte di Stefano Benni, le passeggiate con Grillo a Marina di Bibbona all’alba del Movimento 5 Stelle

Morte di Stefano Benni, le passeggiate con Grillo a Marina di Bibbona all’alba del Movimento 5 Stelle

Lo scrittore scomparso fu autore (e anche e soprattutto amico) dell’ex comico e fondatore della formazione politica. E’ stato presente in diversi momenti chiave, come nel 2013, quando i pentastellati sbarcarono in massa in Parlamento dopo il successo alle elezioni politiche

Stefano Benni è stato autore e amico di Beppe Grillo. Si ritrovavano nella villa del fondatore dei Cinque Stelle a Marina di Bibbona

Stefano Benni è stato autore e amico di Beppe Grillo. Si ritrovavano nella villa del fondatore dei Cinque Stelle a Marina di Bibbona

Per approfondire:

Marina di Bibbona (Livorno), 9 settembre 2025 – La morte di Stefano Benni lascia attoniti tanti fan dello scrittore. Una penna apprezzatissima, un autore di libri di successo. Il “lupo” veniva chiamato Benni dalla sua vasta community di ammiratori. Benni era molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento Cinque Stelle. Perché lo scrittore fu autore televisivo dello stesso Grillo agli esordi della carriera.

E proprio con Grillo lo scrittore condivideva la passione per Marina di Bibbona. In questo angolo della costa toscana, dove il fondatore dei Cinque Stelle ha una villa sulla spiaggia, i due si sono ritrovati più volte. Grillo ad esempio volle Benni al suo fianco in un weekend molto particolare per il Movimento, quello del 2-3 marzo 2013.

Erano passati solo pochi giorni dalla grande affermazione dei Cinque Stelle alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Il Movimento portò 109 deputati e 54 senatori in Parlamento. Erano giorni febbrili, quelli in cui i pentastellati stavano per fare un debutto in grande in politica. Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio e Stefano Benni si ritrovarono nella villa di Marina di Bibbona.

Lunghe passeggiate e piatti di baccalà alla livornese, come ricorda linkiesta, mentre intanto gli onorevoli si preparavano a Roma in un susseguirsi di riunioni febbrili. Ci sono le immagini di Benni che passeggia in spiaggia con un Beppe Grillo incappucciato, in foto che sono rimaste nell’immaginario collettivo. Erano giorni in cui l’ex comico era davvero sotto i riflettori della politica dopo il successo alle elezioni che portarono il Movimento ai vertici della politica italiana. E su quella spiaggia erano tanti i reporter che cercavano una frase o una dichiarazione del capo dei Cinque Stelle. Sembra passata una vita. Benni non fu comunque mai un “volto” del Movimento. Non comparve mai in pubblico ma appunto fu in qualche modo un consigliere di Grillo oltre a esserne amico. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata