La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto in moto Meteo ToscanaQuattro Hotel Elba Incidente mortaleInvestito e uccisoSalvato nel bosco
Acquista il giornale
CronacaIl raduno del Vespa Club “Large frame“ in pista
9 set 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Il raduno del Vespa Club “Large frame“ in pista

Il raduno del Vespa Club “Large frame“ in pista

Sonaglia: "Passione e condivisione: un successo"

Il presidente del Vespa Club Andrea Sonaglia con l’assessore allo sport Pierluigi Vossi e tanti vespisti

Il presidente del Vespa Club Andrea Sonaglia con l’assessore allo sport Pierluigi Vossi e tanti vespisti

Per approfondire:

Ancora una lodevole iniziativa del Vespa Club Perugia, che domenica ha ideato un giro della città con le cosiddette ‘large frame’. Si tratta della Vespa con le scocche larghe e di cilindrata pari o superiore ai 125 cc. Molte ne sono state prodotte dalla seconda metà degli anni ’50 fino alla mitica PX. A Perugia hanno preso parte all’evento alcuni modelli: le storiche e affascinanti GS, le Sprint, le Sprint Veloci, le GTR, le TS, le GT e le Rally.

Una volta arrivati nel cuore dell’acropoli i vespisti si sono fermati in piazza IV Novembre per un saluto all’assessore allo Sport Pierluigi Vossi. Numerosi i turisti e curiosi che si sono fermati per ammirare le Vespa. "È stata una bella mattinata – dichiara il presidente del Vespa Club Perugia, Andrea Sonaglia – vissuta all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. Un grazie prezioso alle istituzioni che ci supportano e ci agevolano nell’organizzazione, alle aziende che ci sono vicine, Saet Umbria, nella persona di Simone Tomassini, Grifo Latte, in quella di Carlo Baccarelli e Gioielleria Chioccoloni con Artemio Settimi. Grazie a tutti i partecipanti e agli amici di Montone e Todi, che hanno arricchito l’evento con i loro mezzi e reso l’Umbria vespistica più unita".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata