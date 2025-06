Dal 2014 a oggi sono quasi 150 i soci che condividono questa grande passione

Il club Vespisti Pistoiesi A.S.D. nasce a Pistoia il 2 ottobre 2014, quando un gruppo di amici decide di trasformare la loro passione per la Vespa in qualcosa di più grande. La passione diventa presto una vera realtà associativa. Oggi il club conta quasi 150 soci ed è diventato un punto di riferimento non solo per la città, ma anche per tutta la Toscana. A guidare il club c’è Matteo Diddi, che suo padre Riccardo è stato infatti il primo presidente e uno dei fondatori. Nel 2024 il club ha festeggiato un traguardo importante: dieci anni di attività. In questo decennio, i Vespisti Pistoiesi hanno partecipato a numerosi eventi locali e regionali, collaborando con realtà storiche come il Veteran Car Club Pistoia, il Fiat 500 Club Italia e l’ACI Pistoia. Uno degli eventi più significativi è stata la partecipazione al centenario dell’ACI, dove è stata esposta anche la Vespa personale del presidente Diddi. Il club è molto attivo anche fuori provincia. Nell’edizione 2024 della storica manifestazione Pisa-Lucca-Abetone in notturna, organizzata dal Vespa Club di Pisa, i Vespisti Pistoiesi hanno reso ancor più forti i legami con altri club toscani, condividendo esperienze ed emozioni lungo le curve del Passo dell’Abetone.