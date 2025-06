ACI Pistoia e i suoi soci al fianco dei più fragili

Viviamo in un mondo sempre più frenetico, in cui spesso si rischia di dimenticare chi ha più bisogno. Eppure, esiste una rete invisibile ma fortissima di associazioni e realtà sociali che ogni giorno si impegnano per offrire inclusione e opportunità di socializzazione a giovani con disabilità o in situazioni di disagio. Queste organizzazioni rappresentano un faro di speranza e un punto di riferimento importante per molte famiglie. Ne è profondamente convinta l’Automobile Club Pistoia, già da molti anni inestimabile fucina di progetti ed iniziative tese ad aiutare chi opera nel sociale. L’ultimo esempio che si orienta in tal senso è il Progetto “Caro Socio, anche quest’anno l’omaggio l’hai fatto Tu”, promosso da ACI Pistoia per l’anno 2025. In linea generale, si tratta di un contributo ad associazioni Onlus che operano in favore di categorie deboli. Il progetto di solidarietà di Aci prevede l’individuazione di quattro associazioni. E, così, anche per quest’anno, l’Automobile Club di Pistoia sosterrà la realizzazione di iniziative legate al terzo settore: “Per reperire i fondi, rinunciamo a una parte della quota degli omaggi per i soci, ma ne vale la pena” – hanno fatto sapere da ACI. Perché con questo spirito si va davvero molto lontano. In tutto, come detto, sono quattro le associazioni della provincia che l’Automobile Club di Pistoia ha individuato, per il 2025, all’interno del proprio consolidato progetto di solidarietà, che va avanti ormai da un decennio. Dopo la raccolta delle proposte, che si è chiusa lo scorso 10 aprile, nella sede di via Ricciardetto si è proceduto a rendere note le entità che usufruiranno di fondi nel corso dell’anno per portare avanti progetti legati al terzo settore grazie al sostegno di ACI. Un progetto nel quale ACI Pistoia crede fortemente. Il meccanismo è davvero lodevole: ACI Pistoia, di comune accordo con l’assemblea dei soci, adotta un criterio di rotazione nell’erogazione dei contributi anche se, non sempre, è così facile, vista la complessità dell’assistenza sul territorio. Si tratta senza dubbio di un bellissimo segnale, perché ACI Pistoia riesce così, in modo concreto e fattivo, ad essere accanto a realtà che nascono dal basso, spesso e volentieri anche per sopperire ad altre mancanze di chi dovrebbe garantire tutto questo. Fra le quattro associazioni selezionate per il 2025 c’è “Il Sole Adp”, che si occupa dell’assistenza e dell’integrazione delle persone affette da sindrome di down: con questi fondi si realizzerà una struttura ampia e moderna, per far sì che i ragazzi possano esprimersi attraverso l’arte. Un’altra realtà è quella dell’A.I.S.M, sezione di Pistoia, attiva da oltre un trentennio, la quale promuove iniziative a favore dei caregiver. Il tutto si concretizza attraverso un supporto psicologico, fondamentale per dare risposte a queste persone, che sono tantissime, che si prendono cura di coloro che sono affetti da sclerosi multipla. Ben si comprende infatti, come nel caso di questa patologia, sia l’intera famiglia ad esserne coinvolta e come chi aiuta il malato a gestire la malattia sia dunque anch’essa una persona da valorizzare. La terza associazione è Castanea Aps, che andrà ad acquistare del materiale propedeutico per creare esperienze nella natura per persone svantaggiate e vulnerabili: nello specifico, si tratta di un vero e proprio orienteering nei boschi e che andrà a connettere anche il mondo delle scuole. Il quarto progetto, invece, è per “To Groove Aps”, da più di un decennio presente sul territorio, che, con il sostegno di ACI, organizzerà l’atteso Concerto di Natale 2025. Protagonista dell’evento sarà il “Coro Mani Bianche”, con la presenza, all’interno dello stesso gruppo, di persone con e senza disabilità, con la traduzione dei testi delle melodie che verrà operata nel linguaggio dei segni. Contributi importanti erano stati offerti anche negli anni passati, ai fini di gestire progetti legati all’inclusività dei diversamente abili, così come per persone autistiche, oppure ancora a favore di associazioni di pubblica assistenza che operano nel territorio pistoiese e non. In questo contesto, il sostegno della società civile è fondamentale. Ogni gesto, piccolo o grande, può contribuire a mantenere vivi questi progetti. Con l’implementazione delle nuove iniziative, ACI Pistoia rafforza l’obiettivo di essere un punto di riferimento nella sostenibilità sociale, promuovendo i temi dell’inclusione e della coesione, nel quadro della propria strategia complessiva di vicinanza ai più deboli.