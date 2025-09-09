Servizi scolastici: è tutto pronto. Subito il trasporto, poi la mensa

A distanza di una settimana dalla riapertura delle scuole il comune di Città di Castello fa il punto sui servizi rivolti a studenti e famiglie. Per i trasporti attivazione immediata mentre le mense partiranno la settimana successiva.

"Già dal primo giorno di scuola, lunedì 15, i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado avranno a disposizione i bus del servizio di trasporto scolastico gestiti in convenzione dal Consorzio Carat", annuncia l’assessore ai servizi educativi Letizia Guerri.

"Lunedì 22, in anticipo rispetto all’anno scorso per venire incontro alle esigenze delle famiglie – prosegue Guerri – verrà attivato anche il servizio di ristorazione scolastica per gli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria", aggiunge.

L’organizzazione dei servizi comunali in vista della ripresa delle lezioni è stata oggetto nei giorni scorsi di una riunione tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici degli istituti, che ha permesso di condurre una ricognizione della situazione e concordare le modalità di gestione di mensa e trasporti. Sempre lunedì 22 partirà anche bus per gli asili.

"La scuola è un pilastro dell’azione dell’amministrazione, che è impegnata costantemente nel miglioramento delle politiche educative, degli ambienti per l’apprendimento e dei servizi a supporto dell’attività didattica, con l’idea che l’investimento nella formazione dei giovani sia il più importante per il futuro della nostra comunità", sottolinea Guerri in riferimento "ai servizi in attivazione, in linea con le esigenze degli utenti e improntati alla qualità".

L’assessore ricorda che quello di Città di Castello è "uno dei pochi comuni in Umbria a garantire un servizio di trasporto scolastico a domicilio, sia all’andata che al ritorno, mentre siamo da tempo al lavoro su alcune importanti novità per la ristorazione scolastica che comunicheremo quanto prima".