Spacciano nel parcheggio. Due arresti

Avrebbero scelto il parcheggio di un autolavaggio a Ponte San Giovanni per incontrare il cliente a cui cedere la dose di cocaina. Sono stati fermati dai carabinieri subito dopo aver completato lo scambio. Venditori e acquirente sono stati bloccati dai militari dell’Arma. Arrestati i primi due, giovani albanesi di 18 e 24 anni, entrambi incensurati. Segnalato in quanto assuntore alla Prefettura il secondo.

Erano in auto, si sono avvicinati il tempo di passare soldi e dosi poi stavano per ripartire, ognuno per la propria strada. Alla vista dei militari, uno degli indagati, il 24enne, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento, prima che potesse far perdere le sue tracce. Le successive perquisizioni che hanno interessato anche la casa dei due oltre alla vettura sulla quale si trovavano al momento dello scambio interrotto, hanno permesso di rinvenire e sequestrare tre involucri termosaldati contenenti 2,4 grami di cocaina; due confezioni più grandi con ulteriori 24,6 grammi di droga, un bilancino di precisione e 525 euro in contanti, presumibilmente soldi derivati dallo spaccio. I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini spaccio. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura, disponendo nei loro confronti il divieto di dimora in Umbria a carico di entrambi. L’operazione, spiega il comando provinciale di Perugia dei carabinieri, si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti sul tutto il territorio della provincia.