In auto senza assicurazione. Aggredisce i carabinieri. Denunciato un disoccupato

GARFAGNANASorpreso alla guida senza assicurazione un automobilista ha dato in escandescenze contro i carabinieri ed è stato denunciato. Era, infatti, incappato in uno dei tanti controlli dei carabinieri che sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai militari della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, guidata dal maggiore Biagio Oddo, durante il quale è stato accertato come l’automobilista in questione stesse circolando tranquillamente nonostante non fosse in regola con la copertura assicurativa della sua autovettura, mezzo intestato alla madre. Alla contestazione dell’illecito l’uomo, invece di mantenere la calma in presenza di una conclamata irregolarità, ha ben pensato di reagire con frasi ingiuriose nei confronti dei carabinieri, esponendosi all’immediata denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca. Nella fattispecie il reato contestato è oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale dovrà risponderne davanti al giudice monocratico. L’uomo, con precedenti penali e disoccupato, è stato poi ulteriormente segnalato per provvedimenti finalizzati a prevenire la dimostrata pericolosità sociale.

In settimana, i carabinieri della stazione di Gallicano hanno, inoltre, denunciato un rapinatore, risultato evaso dagli arresti domiciliari. Il 25enne marocchino, stava scontando ai domiciliari una condanna per rapina commessa nel 2024 in provincia di Pistoia. L’uomo sarebbe evaso dalla detenzione approfittando del fatto che la vigilanza delle forze dell’ordine sul rispetto della carcerazione non può avere ovviamente carattere di continuità, ma stavolta sono state le telecamere di vigilanza pubblica a incastrarlo. I filmati lo hanno ripreso fuori casa e, dopo essere stati visionati dai militari della stazione, hanno certificato i fatti avvenuti a luglio. L’uomo è stato così denunciato alla Procura di Lucca e anche segnalato all’autorità giudiziaria di Pistoia per l’attivazione di eventuali e ulteriori provvedimenti.

Fio. Co.