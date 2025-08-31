Il Tau freddo e cinico. Battuto il Ghiviborgo 2-1

GHIVIBORGO 1 TAU ALTOPASCIO 2

GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano, Baldacci, Quochi, Del Dotto, Ceccanti (64’ Brisciani), Cannarsa (89’ Ragghianti), Citarella (53’ Musatti), Boiga, Mariotti (58’ Biral), Mion (55’ Coppola), Thioune. A disp.: Laoluna, Souini, Pancani, Caiaffa. All. Corrado Ingenito.

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella, Chiti, Meucci, Soumah, P.Carcani, Viano (81’ Del Gronchio), Lombardo, Manetti (69’ Omorogieva), Bouah (81’ Barsotti), Bagnioli (56’ Carli), T.Carcani. A disp.: Zipoli, Borracchini, Nistri, Rosselli, Ferrari. All. Ivan Maraia.

Arbitro: Niccolai di Pistoia. Assistenti: Botto e Poggi di Genova.

Reti: 18’ Mariotti, 37’ Bagnioli, 85’ T.Carcan

GHIVIZZANO - Il primo turno di Coppa sorride al Tau, che vince, passa il turno e acquisisce morale in ottica campionato, anche se il Ghivi, al pari dell’avversario, fornisce una buona prestazione, che può soddisfare tutto l’ambiente. E’ un derby piacevole nella prima frazione, nella quale la squadra di Ivan Maraia parte bene e confeziona una ghiotta occasione al 13’, quando un colpo di testa di capitan Meucci su azione d’angolo chiama il giovanissimo portiere Butano alla prodezza. Ma cinque minuti dopo sono i padroni di casa a passare in vantaggio: serie di rimpalli in area, Meucci si immola sul tiro di Mion, la palla arriva a Mariotti che la scaraventa in rete. A quel punto i ragazzi di Corrado Ingenito prendono fiducia, giocano meglio e sfiorano il raddoppio al 28’, ma il pallonetto di Boiga su pregevole assist di Citarella si perde sul fondo. Gli ospiti non mollano ed acciuffano il pari al 37’: Viano si incunea sulla tre-quarti fra le maglie biancorosse e serve Bagnioli, conclusione sporca del calciatore amaranto a palla in fondo al sacco. Passano due minuti e Manetti su imbucata del solito Viano impegna Butano, che respinge di piede. La sfida si mantiene equilibrata ma più spezzettata nella ripresa, complici anche le molte sostituzioni. Al 16’ gol annullato al Tau per una vistosa spinta in area, al 17’ percussione di Thioune e diagonale del centravanti sul palo esterno alla sinistra di Cabella. Buone giocate di Boiga da parte Colchonera, ma con poca concretezza, e gran bel fendente dal limite di Musatti, che coglie in pieno il palo della porta altopascese. Dal possibile due a uno interno al gol-partita dell’ex Tommaso Carcani il passo è breve, visto che l’attaccante di Maraia si incunea in area e, grazie ad un paio di rimpalli favorevoli, batte Butano da distanza ravvicinata. Finisce qui, non accade altro di rilevante fino al sesto minuto di recupero, ora per entrambe testa e gambe al campionato.

Falvio Berlingacci