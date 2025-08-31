Inizia, oggi, alle 16, allo stadio "Alessio Nardini", la stagione agonistica del Castelnuovo in Eccellenza, con la prima partita di Coppa Italia contro il Viareggio dell’ex Walter Vangioni. E’ l’inizio del trittico Castelnuovo-Viareggio, in quanto domenica 7 settembre ci sarà il ritorno in Versilia e domenica 14 settembre gialloblu e bianconeri si affronteranno di nuovo a Castelnuovo per la prima giornata di campionato. "Siamo pronti per iniziare la stagione – commenta Gigi Grassi al debutto da allenatore sulla panchina del Castelnuovo, dopo tante partite con la maglia gialloblù – e dare subito una soddisfazione ai nostri tifosi con una buona prestazione e un risultato positivo. E’ un onore per me allenare la squadra dove sono cresciuto calcisticamente e da dove sono partito per una soddisfacente carriera anche in tante altre squadre. Mancheranno Fazzi e Baldini, ma chi scenderà in campo saprà lottare per i compagni assenti e per quelli che partono dalla panchina. Mi piacerebbe che a fine gara ci siano tanti applausi, segno che i nostri tifosi sono soddisfatti di noi, il che è la cosa più importante quando termina una partita".

Intanto è stato annunciato l’acquisto del centrocampista Diego Bartolomei, classe 2001, che vive a Valdottavo, che ritorna a Castelnuovo dopo l’esperienza alla Massese nella scorsa stagione. Bartolomei riparte da 53 presenze e 4 reti in campionato con la maglia gialloblù. Per il Castelnuovo, oggi, subito un test impegnativo in quanto il Viareggio è considerata dagli addetti ai lavori tra le favorite per la vittoria finale del campionato, insieme a Lucchese, Massese e Sestese.

Dino Magistrelli