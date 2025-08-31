Notte Bianca, che show. La paura della pioggia non frena la festa per oltre sessantamila

La dodicesima edizione della Notte Bianca organizzata da Confcommercio è andata in archivio con un nuovo successo di pubblico e con la città che per ore ha vissuto un clima elettrizzante e per certi versi magico grazie alla presenza di tantissima gente e di un cartellone di eventi davvero di rilievo.

Nonostante i timori della vigilia per le condizioni meteo, la serata ha regalato un tempo sereno che ha permesso di far riversare in centro storico una folla valutabile intorno alle 60mila persone. Gli eventi, che di anno in anno si stanno arricchendo e ormai vanno ben oltre la dimensione ludica per abbracciare quella culturale, basti pensare al gran numero di luoghi aperti in orario serale, hanno tenuto banco praticamente in ogni parte della città.

A colpire la fantasia e l’interesse, prima di tutto, "E quindi uscimmo a riveder le stelle", un’iniziativa dedicata all’osservazione del cielo e i suoi astri che grazie all’impiego di un telescopio digitale di ultimissima generazione, con annesso maxi schermo, al quale il pubblico ha potuto vedere in modi nitido stelle e pianeti.

Ma il piatto forte è stato sicuramente lo spettacolo offerto in piazzale Arrigoni da un gran numero di droni che hanno disegnato immagini di Lucca che hanno lasciato a bocca aperta il pubblico, fra cui lo stesso sindaco della città Mario Pardini che insieme anche ad altri esponenti della propria giunta non ha mancato di partecipare alla serata.

Il resto, lo hanno fatto prima di tutto le migliaia di persone che si sono riversate per le strade del centro animandolo sino alla notte.