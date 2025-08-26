Notte bianca ‘inclusiva’. E la zumba per il Meyer

Pochissimi giorni ormai alla Notte Bianca di Lucca, che sabato 30 agosto torna con l’edizione numero 12 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Nuova Comauto, e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, ripropone anche quest’anno uno spettacolo inclusivo dal titolo “Musica e teatro – uno spettacolo per tutti”, performance teatrale a cura della Compagnia T come Teatro che vedrà la presenza di interpreti che, attraverso il linguaggio dei segni, consentiranno la piena compressione dello spettacolo anche a persone non udenti.

Lo spettacolo prenderà il via alle 21,15 e si svolgerà in piazza San Giovanni, anziché in piazza San Giusto come inizialmente previsto. A Palazzo Sani, invece, torna alle 19,30, l’appuntamento con Lucca Dance Zumba for Meyer 2025, con esibizioni e lezioni di zuma che rientrano nell’ambito di un progetto – giunto alla sua terza edizione – finalizzato alla raccolta benefica di fondi destinata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Fra le novità di quest’anno, un’intera area – in piazza Guidiccioni – dedicata ai bambini fra giochi, musica, balli, sfide e animazione a tema “principesse & pirati”.

Programma completo su www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile naturalmente anche seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca.