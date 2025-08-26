Settembre Lucchese. Aperto il Luna Park ecco il calendario di fiere e mercatini

Anche quest’anno il Settembre Lucchese torna ad animare la città con un programma che unisce tradizione e innovazione. Le iniziative coordinate dall’amministrazione comunale si confermano numerose e ricche di novità, con l’obiettivo di valorizzare le tipicità cittadine e favorire la collaborazione tra le realtà commerciali del territorio.

Il ricco calendario di appuntamenti si è aperto sabato sera con il Luna Park, inaugurato con grande partecipazione e il tradizionale taglio del nastro con le autorità. Le attrazioni in piazzale Don Baroni continueranno ad accogliere famiglie e visitatori anche per tutto il mese di settembre, offrendo momenti di svago e divertimento, accompagnato dalla storica Fiera dei Dolci, che resterà attiva nell’area adiacente per tutta la durata delle giostre.

Non mancheranno poi le fiere più attese: la tradizionale Fiera del Settembre Lucchese animerà Borgo Giannotti e le zone limitrofe il 14, 21, 28 e 29 settembre, mentre la Fiera del Bestiame al Foro Boario sarà protagonista nelle giornate del 14, 21 e 29.

Nel centro storico torneranno appuntamenti imperdibili come il Mercato Antiquario il 20 e 21 settembre, la Fiera promozionale del Portone dei Borghi il 21 e la Fiera “Arti e Mestieri” in piazza San Giusto il 30 e 31 agosto e nuovamente il 27 e 28 settembre.

Accanto alle fiere principali, il mese si arricchisce di eventi speciali: il Mercatino artigianale promosso da Cna in piazza Anfiteatro dal 5 al 7 settembre e il Meraki Market dedicato agli hobbisti, che si terrà a Palazzo Sani il 13 e 14 settembre.

Il calendario fieristico prevede inoltre alcune manifestazioni di richiamo: Murabilia, organizzata da Lucca Crea, e Lucca On The Road a cura di Confcommercio, entrambe in programma il 5, 6 e 7 settembre; la Fiera degli Uccelli il 14 settembre in via della Scogliera; Pane e…, iniziativa di Confartigianato, il 20 e 21 settembre; e, per gli appassionati d’arte, la Lucca Art Fair dell’Associazione culturale Blob Art, che si terrà dal 26 al 28 settembre al Real Collegio.

“C’è grande fermento per l’arrivo del mese di settembre a Lucca, che ancora una volta non deluderà le aspettative dei cittadini – commenta l’assessore al commercio e alle attività produttive, Paola Granucci – Come sappiamo e amiamo ricordare, questo è un periodo in cui la città riscopre le sue tradizioni, le ricorrenze più importanti e trova nuova vita e slancio anche dal punto di vista del commercio, grazie alle molteplici iniziative messe in campo. Siamo infatti molto soddisfatti di un calendario davvero ricco di appuntamenti, che saprà valorizzare le eccellenze della città, rappresentando inoltre una concreta occasione di sviluppo e sinergia per moltissime attività commerciali del territorio”.

Il programma completo e tutti i dettagli delle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale: www.turismo.lucca.it/settembre2025lucca.