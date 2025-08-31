Pirozzi suona la carica della Lucchese: "Siamo in crescita. Ogni gara sarà battaglia"

Alla vigilia dell’esordio di questo pomeriggio a Monsummano contro la Larcianese, nel quadro del primo turno di coppa Italia, l’allenatore rossonero Sergio Pirozzi ha fatto il punto della situazione: "Siamo al sessanta per cento. L’obiettivo è arrivare al cento per cento per il 14 settembre. È una fase di crescita. Il gruppo ha lavorato con grande impegno, ringrazio la società ed il direttore per aver scelto i ragazzi ed i calciatori giusti. Ci siamo allenati tanto ma era indispensabile per costruire un gruppo nuovo. Contro la Larcianese è la prima partita ufficiale ed andrà affrontata con la consapevolezza che questa è la regione dei "campanili". A livello storico ogni gara sarà una "battaglia" sportiva. Dovremmo essere bravi ad affrontare il match con la consapevolezza che il nome che portiamo è una responsabilità".

Poi il mister ha aggiunto: "Avrò tutti a disposizione tranne Bartolotta ancora infortunato. Mi aspetto una crescita nell’atteggiamento e nella determinazione, che sono fattori importanti al di là del valore tecnico. Affrontiamo una squadra che ha lo stesso allenatore da anni quindi con una identità. Le partite non sono mai facili. Sarà importante fare risultato per poi arrivare al top in occasione dell’esordio contro la Cerretese. I ragazzi arrivati per ultimi hanno lavorato bene e si stanno impegnando per mettersi al passo degli altri".

Infine Pirozzi ha accennato alla campagna abbonamenti, che va verso quota 500: "400 abbonamenti dopo quattro giorni sono tanti. Questa città non ha bisogno di proclami. È stata ferita troppe volte da “cantanti“, Ha bisogno di serietà. Io mai ho preso in giro qualcuno. Siamo quello che facciamo e non quello che diciamo. Ringrazio tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento e chi lo farà. E’ sicuramente una responsabilità per me e per la squadra".

Emil Pelle