Festa grande in Collegiata per la Patrona

La città si è stretta ancora una volta attorno alla sua Patrona insieme al vescovo e ai suoi presbiteri. Festa grande ieri in Collegiata per la celebrazione della Natività di Maria, protettrice da secoli di Umbertide. Affollatissima la messa solenne, concelebrata dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini insieme ai sacerdoti delle tre parrocchie. Al pontificale, allietato dalla Corale Ebe Igi presenti anche, come da tradizione, le autorità civili: il sindaco Luca Carizia, il comandante della locale caserma dei carabinieri Cesare Rampazzi Minella, il comandante della polizia locale Gabriele Tacchia, Giovanna Monni presidente del consiglio comunale, gli assessori Francesco Cenciarini e Alessandro Villarini, rappresentanti dell’ Unitalsi. "La Vergine Maria – ha detto il vescovo nell’omelia – ci insegna che, se davvero vogliano seguire il Signore e vogliano partecipare al suo progetto di salvezza per l’umanità, non possiamo aspettare che qualcun altro cambi il mondo. Il mondo cambia quando uno di noi, e ciascuno di noi, fa la sua scelta di bene. E se accogliamo l’amore di Dio e viviamo nella sua prospettiva di pace e di fraternità, il mondo ha già cominciato a cambiare. Questo Maria l’ha fatto nella sua semplicità e nella sua grandezza. Il suo "eccomi" si è moltiplicato per tutta l’umanità". La giornata di festa è stata anche l’occasione per presentare il libro "Santa Maria della Reggia in Umbertide-Storia, arte, devozione", di monsignor Pietro Vispi.

Pa.Ip.