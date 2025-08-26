Arezzo, 26 agosto 2025 – Cortona, più bus per gli studenti. Corse pomeridiane anche il mercoledì

Intervento dell'Amministrazione comunale con Provincia e Regione per rafforzare i servizi di trasporto pubblico anche dai comuni senesi

L'Amministrazione comunale di Cortona, insieme alla Provincia di Arezzo e alla Regione Toscana ha rafforzato il proprio impegno per il trasporto pubblico e in particolare nei confronti degli studenti che frequentano le scuole superiori. Da questo anno scolastico, grazie al gestore Autolinee Toscane, saranno garantite due corse in più per permettere il rientro pomeridiano anche il mercoledì. Saranno quindi tre (erano già coperti il ​​lunedì e il venerdì) i giorni in cui gli autobus serviranno l'istituto Vegni e il centro storico di Cortona, quindi l'istituto Signorelli, con delle corse pomeridiane. Oltre a questo, e sempre a favore degli utenti degli istituti d'istruzione superiore cortonesi, verranno rafforzate le linee di collegamento con i territori più prossimi della provincia di Siena, ovvero Bettolle, Sinalunga e Montepulciano.

«Fa un concreto passo in avanti l'azione di potenziamento dei servizi pubblici di mobilità avviata nel 2019 da questa amministrazione - spiega l'assessore ai Trasporti del Comune di Cortona, Silvia Spensierati. Si tratta del frutto di tavoli di lavoro dove siamo stati capofila nel portare avanti l'esigenza proveniente dalla conferenza zonale della Valdichiana aretina e non solo. Questo potenziamento rappresenta un primo passo per rendere più connessi e attrattivi gli istituti cortonesi nell'ottica di salvaguardare anche il dimensionamento negli anni futuri. Una richiesta sollecitata in maniera serrata dal 2024 a fronte delle varie richieste degli istituti, con necessità sempre più variegate dovute ad un ventaglio di offerte formative articolato e completo».

«Il potenziamento dei servizi condivisi con gli Enti – spiegano da At - Autolinee Toscane – garantirà tutte le direttrici dei bus pomeridiani anche nella giornata del mercoledì integrando quindi il servizio già presente nelle giornate del lunedì e del venerdì e consentendo agli studenti un collegamento completo e funzionale alle loro esigenze».