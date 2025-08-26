Arezzo, 26 agosto 2025 – Castiglion Fiorentino celebra i 40 anni della System Copy di Piero Vinerbi

Nei giorni scorsi, presso la sede della System Copy in via delle Vecchie Ciminiere, il Sindaco Mario Agnelli ha consegnato una pergamena celebrativa a Piero Vinerbi in occasione del 40° anniversario dalla nascita della sua attività, la System Copy, punto di riferimento storico per il commercio al dettaglio e l’assistenza tecnica di registratori di cassa e macchine per ufficio.

Fondata nel 1985, la System Copy ha accompagnato la trasformazione tecnologica di generazioni di castiglionesi e non solo. Il negozio di Piero ha saputo rinnovarsi restando sempre al passo con i tempi: dai primi anni con fax, macchine da scrivere e calcolatrici, di cui ha sempre fornito assistenza tecnica, fino all’attuale specializzazione nei registratori di cassa.

Il legame con Castiglion Fiorentino è stato sempre forte: già dagli anni ‘80 la System Copy ha fornito fotocopiatrici, fax e calcolatrici per gli uffici comunali.

“Ringrazio il Comune, tutta l’amministrazione e i castiglionesi che mi hanno dato fiducia in questi quarant’anni di attività”, ha dichiarato Piero Vinerbi.

“Quaranta anni suonati e festeggiati per la System Copy sas di Piero Vinerbi – ha scritto il Sindaco Agnelli in un post sui social - punto di riferimento alla Vecchie Ciminiere per software e macchine da ufficio che ha accompagnato la crescita di tante aziende Castiglionesi e non solo. E bravo Piero!”