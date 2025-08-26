Il Casentino del turismo cresce sopra le aspettative, il sindaco Vagnoli “bene l’azione dell’ambito turistico e le azioni condivise”

Arezzo, 26 agosto 2025 – Il Casentino del turismo cresce sopra le aspettiative, il sindaco Vagnoli “bene l’azione dell’ambito turistico e le azioni condivise”.

Il Casentino è la vallata che è cresciuta di più nel 2024 ed è l’ambito turistico con la crescita più alta dell’intera Toscana e questo grazie al turismo naturalistico. Crescono gli italiani con un +13,2% ma anche gli stranieri con un +16,6% con 261.478 presenze complessive.

Vagnoli commenta questi risultati anche alla luce delle azioni intraprese a livello locale: “Sono risultati importanti che ci sostengono nell’azione di promozione ma ci sono spazi per crescere e l’obiettivo per i prossimi anni è proprio la conquista di quegli spazi ai quali possiamo accedere. Da questi dati comunque dobbiamo ripartire e con più forza e determinazione. Certamente quando le cose funzionano significa che ci sono convergenze e azioni che funzionano proprio perché condivise come la promozione legata all’area protetta che il territorio cerca di valorizzare al meglio con la sua rete di iniziative. Di punti informazioni e antenne museali e strutture di qualità”.

Il sindaco di Bibbiena parla anche delle manovre attivate a livello comunale: “In questi anni l’amministrazione ha voluto investire molto sulla promozione turistica diretta e indiretta cioè con investimenti su centri storici e strutture dell’accoglienza. Parlo del Museo Archeologico messo in rete con altre emergenze territoriali e fatto diventare anche punto informazioni locali con ampiamenti significativi di orari. Ma anche un luogo dell’inclusione con interventi sulla mobilità e la fruibilità. Ricordo i pacchetti fatti per le strutture turistiche completamenti gratuiti, le cartine e la cartellonistica nuova. Ma anche i calendari condivisi fatti in modo anticipato per una promozione integrata con tutte le realtà casentinesi. Abbiamo pensato anche al turismo lento con i percorsi e gli ostelli, e i cammini antichi come la via Romea Germanica. Il sostegno alle iniziative di outdoor attivate dalle associazioni è un altro elemento di valore che nel tempo sta dando buoni frutti. Tutto è stato fatto per convergere in quell’obiettivo comune e condiviso che è la promozione di un territorio. Ringrazio gli imprenditori della nostra valle per aver creduto in questo con strutture di altissima qualità, grazie all’ambito e alla nostra Assessora la turismo Francesca Nassini per il lavoro svolto”.