Otto minuti per sapere (gratis) come stai, ecco la capsula sanitaria: cos’è e come funziona

Capoliveri, 26 agosto 2025 – Frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno. Solo 8 minuti per sapere come stai. Da oggi a Capoliveri è possibile ed è gratis. Basta entrare nella nuova capsula sanitaria di cui si è dotato il comune elbano.

E c’è di più. L’avveniristico dispositivo è in grado di dirti anche quanti anni hai davvero, qual è il tuo livello di stress, la qualità del tuo sonno e quali sono le tue percentuali di massa grassa e muscolare. Dati importantissimi se si pensa che l’84% delle malattie non trasmissibili è legato allo stile di vita. Dopo la sua comparsa in alcuni centri commerciali, quella di Capoliveri è la prima amministrazione pubblica in Italia ad averne una.

Dove si trova

Sarà disponibile per tutti, gratuitamente e in modo anonimo, da venerdì 28 agosto. Dove? A Capoliveri presso la sede comunale in Viale Australia, 1.

Il merito va al professore Enrico Castellacci, vice sindaco e assessore alla Sanità del comune elbano, ma anche presidente nazionale dell’Associazione Medici del Calcio. È grazie al lavoro del noto professionista elbano che Capoliveri ha ottenuto il dispositivo funzionale alla medicina preventiva e al benessere dei cittadini.

La capsula sanitaria è stata installata nella sede del Comune a Capoliveri

Come funziona

Ma come funziona esattamente questa macchina? Si entra nel chiosco e ci si accomoda in una poltrona ergonomica. Dopo l’igienizzazione delle mani si possono effettuare i test desiderati senza l’uso di aghi e fili. Ogni test è presentato da una breve descrizione e da un video che spiegano in modo semplice cosa viene misurato. Il risultato è elaborato in soli 8 minuti attraverso la stampa di uno scontrino cartaceo con QR code che può essere collegato alla telemedicina attraverso lo smartphone.

"Non sostituisce la visita medica”

"Siamo orgogliosi di offrire questo servizio ai nostri concittadini e a chi visita il nostro comune, primo a livello nazionale a rendere possibile il progetto” - ha dichiarato Castellacci, che ha tenuto a precisare che la capsula “non sostituisce in alcun modo la visita medica, non può dare indicazioni cliniche, ma è uno strumento prezioso per la sensibilizzazione e l'educazione sanitaria”.

I dati elaborati offrono un primo segnale che, in caso di necessità, dovrà essere approfondito con i medici. Si tratta di un dispositivo tecnologico avanzato che, in pochi minuti, effettua un check-up di massima, analizzando in modo automatizzato i principali indicatori di salute della persona, una nuova frontiera per la prevenzione che offre a tutti la possibilità di monitorare rapidamente e in autonomia i propri parametri vitali.