Starcup 2025 La rivoluzione cristiana: "Sport, giovani e fede si incontrano"

"Gesù si volta e guarda la folla numerosa che lo segue… Io credo che uno dei desideri che accomuna tutti è il desiderio di essere guardati". Così l’arcivescovo Ivan Maffeis commentando la Parola di Dio, alla celebrazione eucaristica animata da una marea di giovani sotto la grande tensostruttura del Centro sportivo Santa Sabina a Perugia, nella giornata conclusiva della Starcup 2025, che si è svolta domenica.

"La cosa che ci fa più paura – ha proseguito monsignor Maffeis – è quella di passare inosservati, non considerati, essere indifferenti all’altro… Quanti di voi, in questi giorni della StarCup, avete detto agli amici: “vieni a guardarmi, gioco alle 14.30?”. Non credo che dietro a questa domanda ci fosse l’idea di “vieni a guardarmi perché io sono un campione”. Noi viviamo perché qualcuno ci guarda, ci osserva. Gesù pone delle condizioni, la pretesa cristiana di essere lui al centro. Il cristianesimo è amore, ma Gesù ci vuole liberare da quell’amore che noi chiamiamo amore ma che in realtà è possesso, anche nei nostri rapporti".

La Starcup è l’evento diocesano degli oratori che fa incontrare ogni anno migliaia di giovani (delle scuole elementari alle superiori), dedicato allo sport (Calcio a 5) e ad incontri e spiritualità. Organizzata dalla “Sportlab” la cui vocazione è quella di usare lo sport come strumento e occasione di evangelizzazione per i ragazzi, la Starcup 2025 ha visto scendere sui campi del Santa Sabina circa 130 squadre maschili e femminili. Tema di quest’anno è stato “Ad limina sulle soglie di Pietro”, in tema con il Giubileo, affrontando nelle catechesi la figura dell’Apostolo Pietro che quando incontra Gesù e dopo averlo rinnegato cambia il proprio cammino di vita e lo segue.