Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaEcco "Passaggi". Studenti in barca per l’autonomia
10 set 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Ecco "Passaggi". Studenti in barca per l’autonomia

Ecco "Passaggi". Studenti in barca per l’autonomia

Hanno imparato la rosa dei venti, come si fanno i nodi, le andature e le manovre. Poi sono saliti a...

Hanno imparato la rosa dei venti, come si fanno i nodi, le andature e le manovre. Poi sono saliti a...

Hanno imparato la rosa dei venti, come si fanno i nodi, le andature e le manovre. Poi sono saliti a...

Per approfondire:

Hanno imparato la rosa dei venti, come si fanno i nodi, le andature e le manovre. Poi sono saliti a bordo di una barca a vela e hanno navigato, anche da soli (seguiti da istruttori su altre imbarcazioni). È l’esperienza fatta a fine agosto da ragazzi di 16, 17 e 18 anni con lievi disabilità, che partecipano assieme ad altri al progetto "Dai sogni alle Possibilità", promosso dalla cooperativa sociale Nomos e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Passaggi con il supporto di Confartigianato Provinciale di Grosseto.

C’è chi si è trovato subito a suo agio tra scotte, vele e timone e chi, all’inizio diffidente, ha poi superato le proprie paure e si è divertito: tutti hanno sperimentato un lato di sé che non conoscevano, mettendosi alla prova, acquisendo nuove competenze e valorizzando le proprie abilità. Il campo estivo di vela allo Yacht Club Punta Ala è una delle attività previste dal progetto "Dai sogni alle Possibilità".

"È stata un’esperienza che è piaciuta e ha insegnato molto ai ragazzi – spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos –. Questo progetto vuole migliorare l’autonomia dei giovani, nel mondo del lavoro e non solo, il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie, favorendo l’integrazione nella comunità e nell’ambito lavorativo".

"Confartigianato sostiene da sempre i progetti della cooperativa Nomos – sottolinea Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – perché crediamo fortemente che autonomia e inclusione siano i veri strumenti per garantire ai giovani, anche a quelli più fragili, un futuro più ricco di opportunità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata