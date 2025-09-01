Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
1 set 2025
ALESSANDRA POGGI
Un futuro tutto sul mare. La scelta di Benedetta

Bertolini, giovane ex alunna del nautico ’Fiorillo’ imbarcata su una petrolchimica. Allieva ufficiale di coperta frequenta l’Accademia navale di Genova. .

Benedetta Bertolini si è diplomata in conduzione del mezzo navale al nautico ’Fiorillo’

Benedetta Bertolini si è diplomata in conduzione del mezzo navale al nautico ’Fiorillo’

La passione per il mare l’ha portata a lavorare a bordo delle navi. Non a caso Benedetta Bertolini si è diplomata in conduzione del mezzo navale all’istituto nautico ’Fiorillo’. Da anni la scuola forma futuri navigatori e macchinisti esperti grazie all’impegno dei docenti e alla tecnologia in dotazione alla scuola, ma soprattutto in virtù delle tante esperienze sul campo realizzate di concerto con le realtà marittime locali, come la Capitaneria di porto e il corpo piloti del porto di Marina di Carrara.

Vent’anni e la voglia di fare esperienza legata a questa età fanno di Benedetta un’allieva ufficiale di coperta modello. La giovane frequenta l’Accademia navale di Genova. Da poco è rientrata a Carrara dopo quattro mesi di navigazione trascorsi a bordo di una petrolchimica che faceva la tratta da Rotterdam all’Inghilterra. "L’Accademia navale mi aveva chiesto su che tipo di imbarcazione avrei voluto salire e io ho scelto le navi da carico - racconta Benedetta - e così mi hanno proposto la petrolchimica. Il prossimo anno sarò terzo ufficiale di navigazione. Ai tempi della scuola sognavo di fare il capitano, ma adesso mi godo questa esperienza e deciderò alla fine dell’Accademia la mia carriera. Mi piacerebbe andare sulle navi di lusso o in quelle particolari come le oceanografiche. La petrolchimica su cui sono stata a bordo quattro mesi trasporta olefine - prosegue Benedetta -. Durante la navigazione seguivo il viaggio con il primo ufficiale di coperta, mentre quando eravamo in porto facevo la guardia commerciale. In questi quattro mesi ho fatto qualche manovra. E poi ho lavorato in coperta cercando di imparare il più possibile. Mi sono diplomata al autico ’Fiorillo’ nel 2023. Ho scelto la scuola perché mi piace il mare, viaggiare e fare esperienze al di fuori della vita quotidiana - racconta ancora la giovane allieva -, le esperienze nautiche fatte a scuola mi sono piaciute. La cosa più faticosa di stare in mare tanti mesi a volte è la gestione dello stress. Non è sempre facile e dipende dall’equipaggio. A volte a pochi giorni dal rientro sento nostalgia di casa e degli amici o anche della mia camera. Sulla petrolchimica mi sono trovata bene, gli ufficiali erano italiani, ma la lingua di bordo è sempre l’inglese. Quando rientrerò in Accademia mi imbarcherò di nuovo sulla petrolchimica".

