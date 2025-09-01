Disagi e degrado a Marina. Raccolta flop in via Sauro e via Cairoli dimenticata

Continuano le segnalazioni sui disservizi di Reti Ambiente Carrara. Dopo le testimonianze delle ultime settimane, arriva l’appello di Ilaria Danesi, che segnala problemi in via Nazario Sauro risalenti allo scorso luglio. Alla fine di luglio la donna aveva già avvisato via mail Reti Ambiente Carrara circa la mancata raccolta dei bidoni in via Sauro all’altezza dei civici dal 22 al 28, raccontando di contenitori ancora pieni di organico e chiedendo agli operatori di passare prima possibile per il ritiro dei rifiuti. Una situazione che si era poi ripetuta alcuni giorni dopo, sempre in quella strada, con un nuovo disservizio simile, in questo caso però riguardante la mancata raccolta della carta. "Quando gli operatori erano passati per l’indefferenziato - spiega la donna - avevano recuperato l’organico non raccolto in precedenza, usando lo stesso mezzo. Vorrei segnalare inoltre i persistenti disservizi avuti nelle ultime settimane, con difficoltà di contatto telefonico, spesso staccato, o tempi di attesa biblici, per poi dover segnalare comunque una mancanza".

Intanto da Marina est, i residenti di via Cairoli scrivono alla sindaca chiedendo più attenzione. In una lettera gli abitanti lamentano che la segnaletica sia stata rifatta ovunque "tranne nell’enclave di Marina est. Il 5 novembre 2014 abbiamo perduto beni rimborsati in 10 anni al 31,50% e beni affettivi del valore incalcolabile. Abbiamo perduto la dignità di essere considerati cittadini di questo comune. Chiediamo alla sindaca di mandare un suo collaboratore, a piedi o in bici, in Via Cairoli per verificare lo stato dell’asfalto e delle fognature".