Devastate sei automobili in sosta. “Telecamere, controlli ai raggi X”

Cronaca
1 set 2025
ROBERTO OLIGERI
Cronaca
Villafranca, raid vandalico a poca distanza dal palazzo comunale. Lo sdegno del sindaco Bellesi. “I carabinieri stanno indagando e presto ci saranno sviluppi. Gli occhi elettronici ci aiuteranno”

Alcune delle automobili prese di mira nel parcheggio in piazza Aeronautica, a poca distanza dal palazzo civico di Villafranca in Lunigiana

Villafranca (Massa-Carrara), 1 settembre 2025 – Sorpresa, rabbia e tanto stupore per un gesto incomprensibile e in cerca di un finale nel nome della giustizia. Quella andata in scena la notte di sabato appena trascorso è stata una vera ecatombe di automobili – almeno sei – finite con in vetri infranti: è il risultato del raid vandalico che si è consumato a Villafranca Lunigiana.

Ed è stata pertanto una domenica mattina alquanto triste per numerosi proprietari di macchine della zona che si sono ritrovati i cristalli dei propri mezzi fracassati e con ingenti danni all’interno e nella carrozzeria. Danni per migliaia di euro, complessivamente. Frutto di una violenza cieca, senza senso, messa in atto da sconosciuti, che sembra scaturire da una rabbia incontrollata, fine a sé stessa. Le auto prese di mira erano praticamente parcheggiate in piazza Aereonautica, a non molta distanza dal Palazzo del Municipio di Villafranca. “Alla sera e durante le ore piccole, si notano gruppi di giovani in quella zona che, bottiglie di birra in mano, si riuniscono a gruppetti – racconta un residente – bevono e poi c’è chi si sdraia a dormire sulle panchine, chi nelle aiuole e insomma c’è da stare poco tranquilli…”.

“In relazione agli atti di vandalismo compiuti in danno ad alcune vetture nel parcheggio di Piazza Aeronautica preciso quanto segue – ha commentato il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi – I carabinieri stanno indagando sui fatti e presto ci saranno sviluppi. Inoltre, la telecamera di fronte al comune e’ perfettamente funzionante”. Ed è proprio dalle immagini delle telecamere nella zona antistante il Municipio che muoveranno – e sono già iniziate, naturalmente, le indagini intraprese dai carabinieri. Si baseranno molto dalle prove che queste sofisticate apparecchiature saranno in grado di fornire agli inquirenti per arrivare a identificare gli autori di questi insensati vandalismi, per il momento ancora ignoti.

© Riproduzione riservata