La denuncia di Bernardi e i problemi

Smart City senza rete. Colonnata isolata da 9 giorni. Lo riferisce il consigliere del centro destra Massimiliano Bernardi che ricorda come il paese abbia subito gravi disagi a causa della mancanza di connessione internet. Da una decina di giorni il celebre paese a monte sarebbe scollegato alla rete: "Un blackout causato da un guasto alla linea Tim, che ha paralizzato completamente la vita di tutti. In piena stagione turistica, bar, ristoranti, alimentari e attività artigianali sono costretti a lavorare senza rete, con disagi enormi per i clienti e danni economici sempre più pesanti. Pagamenti elettronici impossibili, prenotazioni bloccate, clienti frustrati. In un borgo che vive di accoglienza e qualità, l’assenza di un’infrastruttura digitale funzionante è un colpo durissimo. Ma a rendere la situazione ancora più inaccettabile è l’assoluto silenzio dell’amministrazione Arrighi – scrive Bernardi –: nessuna comunicazione, nessuna presenza istituzionale, nessun intervento da parte del sindaco o della giunta. Nessuno ha nemmeno chiesto a Tim tempi certi per la risoluzione del problema. Eppure è proprio la stessa sindaca che in campagna elettorale parlava di “smart city”, digitalizzazione dei servizi, innovazione. Grandi promesse, oggi smentite da un intero paese che resta senza internet in piena stagione turistica. Siamo davanti a un fallimento amministrativo evidente, con il Partito democratico che continua a sostenere questa giunta, nonostante l’assenza di una visione chiara del territorio e dei suoi bisogni reali. ’Siamo stanchi del silenzio – dicono commercianti e abitanti –. Colonnata merita rispetto e interventi immediati. Qui si lavora ogni giorno per tenere viva un’eccellenza italiana, ma veniamo trattati come se non esistessimo’"