Le parole del mare, bottiglia con messaggio ritrovata dopo chilometri: “Spero di fare amicizia”

Pisa, 21 agosto 2025 – Stavolta a connettere due famiglie e tre bambini è stato il mare, con un piccolo grande aiuto della posta elettronica. Una scoperta emozionante quando martedì sera ho aperto l’email e ho trovato due foto e un video intitolato “saluti dal lido di Capoliveri”. Quando l’ho scaricato, ho visto due piccoli e la mamma sorridenti, con una bottiglietta in mano, che salutavano mia figlia Alice: d’estate abitiamo a Marina di Pisa, ma ogni anno andiamo in vacanza all’Elba. Mentre torniamo a terra, dopo una caccia al tesoro in barca che dura per tutto il viaggio, l’ultimo giorno lanciamo in mare una bottiglietta in vetro con una nota all’interno. “Mi chiamo Alice, ho 12 anni e spero che questo messaggio ci faccia conoscere”, le parole di quest’anno, parole affidate al mare che ha fatto viaggiare questo breve scritto in inglese, per tre giorni e diversi chilometri.

Lanciata al largo di Cavo, mentre stavamo attraversando il canale, in rientro verso Piombino, è stata rinvenuta da Vittoria e Tommaso, anche loro in vacanza all’isola d’Elba. “Stavamo facendo un giro in gommone”, raccontano il papà Davide e la mamma Sara. È stata la bimba ad avvistare la bottiglietta, poi portata a bordo.

Martedì sera, a casa, quando ho raccontato questa storia ad Alice e mio marito Alessio, mostrando loro le foto e l’email, abbiamo rivissuto l’avventura. I messaggi si scrivono perché qualcuno li legga, ma quando accade, è una piccola magia. Vittoria e Tommaso hanno deciso di riaffidare al mare le parole di Alice, perché possano raggiungere altre persone. Parlo raramente dei miei affetti, stavolta ho fatto un’eccezione perché spero di aver regalato una storia a mia figlia e anche ai piccoli Vittoria e Tommaso. Una storia che ha loro per protagonisti. E che potranno ricordare quando saranno più grandi.

Vai ancora lontano, bottiglia, e trasporta sorrisi e sogni di questi e speriamo di tanti altri bambini.