Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Cultura e spettacoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
Cultura e spettacoli“Fermatemi o canto fino a domani”: Gianni Morandi, pazzesco show alla festa di Pupo
12 set 2025
REDAZIONE CULTURA E SPETTACOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cultura e spettacoli
  3. “Fermatemi o canto fino a domani”: Gianni Morandi, pazzesco show alla festa di Pupo

“Fermatemi o canto fino a domani”: Gianni Morandi, pazzesco show alla festa di Pupo

Ovazione a Ponticino, alle porte di Arezzo, per uno degli ospiti più attesi al compleanno del popolarissimo cantautore toscano, che ha compiuto 70 anni. Serata da ricordare con tanti volti noti. Tutto il paese ha partecipato

“Fermatemi o canto fino a domani”: Gianni Morandi, pazzesco show alla festa di Pupo
Per approfondire:

Arezzo, 12 settembre 2025 – Un’energia e una verve davvero travolgenti. Ovazione per Gianni Morandi, arrivato in Toscana a Ponticino, alle porte di Arezzo, per il compleanno di Pupo. Enzo Ghinazzi ha compiuto 70 anni. Un traguardo bello e importante, che il cantautore ha voluto condividere non solo con tutto il paese, ma anche con tanti volti noti dello spettacolo. Il tutto in una festa che si è tenuta nella serata di giovedì 11 settembre proprio a Ponticino. Una festa, manco a dirlo, in cui la musica l’ha fatta da padrone. Per ripercorrere i tanti anni di carriera di Pupo. Insieme a chi, quella carriera, l’ha accompagnata. Tanti i colleghi, ma il più acclamato di tutti è stato Gianni Morandi, amico di lunga data di Pupo. 

NOHEADLINE
Gianni Morandi con Pupo sul placo di Ponticino: un compleanno in musica

"Fermami o canto fino a domani", ha scherzato Morandi tra un pezzo e l'altro. Da "C'era un ragazzo" a "Banane e lamponi", passando per "Uno su Mille", il cantante emiliano ha dimostrato ancora una volta la sua energia instancabile. "Gianni è uno di famiglia", ha detto Pupo, visibilmente commosso. Pupo non ha mai nascosto fragilità e cadute.

NOHEADLINE
Gianni Morandi con Pupo durante la festa dei 70 anni di quest'ultimo, a Ponticino

Proprio per questo, le sue parole sono risuonate con particolare forza: "Il messaggio che voglio dare è che non bisogna mai mollare. Ci si può rialzare, e bisogna crederci fino in fondo. Questo luogo, questa serata, rappresentano la rinascita".

Vestito completamente di bianco, con il volto segnato da qualche lacrima e molti sorrisi, Enzo Ghinazzi si è concesso al suo pubblico con la sincerità di sempre. Alla domanda sul segreto dei suoi 70 anni ha risposto: "Non ho mai seguito strategie. Quando 40 anni fa ho incontrato Patricia, e c'era Anna, e dopo 40 anni siamo ancora qua. Non c'era un piano, è successo. Come un mosaico che si incastra bene. Questa festa è il frutto di tutto questo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CompleannoConcertiTeatro