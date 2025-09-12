“Fermatemi o canto fino a domani”: Gianni Morandi, pazzesco show alla festa di Pupo

Arezzo, 12 settembre 2025 – Un’energia e una verve davvero travolgenti. Ovazione per Gianni Morandi, arrivato in Toscana a Ponticino, alle porte di Arezzo, per il compleanno di Pupo. Enzo Ghinazzi ha compiuto 70 anni. Un traguardo bello e importante, che il cantautore ha voluto condividere non solo con tutto il paese, ma anche con tanti volti noti dello spettacolo. Il tutto in una festa che si è tenuta nella serata di giovedì 11 settembre proprio a Ponticino. Una festa, manco a dirlo, in cui la musica l’ha fatta da padrone. Per ripercorrere i tanti anni di carriera di Pupo. Insieme a chi, quella carriera, l’ha accompagnata. Tanti i colleghi, ma il più acclamato di tutti è stato Gianni Morandi, amico di lunga data di Pupo.

Gianni Morandi con Pupo sul placo di Ponticino: un compleanno in musica

"Fermami o canto fino a domani", ha scherzato Morandi tra un pezzo e l'altro. Da "C'era un ragazzo" a "Banane e lamponi", passando per "Uno su Mille", il cantante emiliano ha dimostrato ancora una volta la sua energia instancabile. "Gianni è uno di famiglia", ha detto Pupo, visibilmente commosso. Pupo non ha mai nascosto fragilità e cadute.

Gianni Morandi con Pupo durante la festa dei 70 anni di quest'ultimo, a Ponticino

Proprio per questo, le sue parole sono risuonate con particolare forza: "Il messaggio che voglio dare è che non bisogna mai mollare. Ci si può rialzare, e bisogna crederci fino in fondo. Questo luogo, questa serata, rappresentano la rinascita".

Vestito completamente di bianco, con il volto segnato da qualche lacrima e molti sorrisi, Enzo Ghinazzi si è concesso al suo pubblico con la sincerità di sempre. Alla domanda sul segreto dei suoi 70 anni ha risposto: "Non ho mai seguito strategie. Quando 40 anni fa ho incontrato Patricia, e c'era Anna, e dopo 40 anni siamo ancora qua. Non c'era un piano, è successo. Come un mosaico che si incastra bene. Questa festa è il frutto di tutto questo".