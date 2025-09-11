Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
Cosa FareSette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare
11 set 2025
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Sette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare

2

La visita al paese che fu Borgo dei Borghi, ecco Peccioli

3

Suvereto, una perla immersa nella macchia mediterranea

4

Una gita a Montemassi, dove si respira la storia

5

Visita al borgo di Verrucola: per entrare nel pieno del Medioevo

6

Monteriggioni, gioiello unico incastonato nelle sue mura

7

Anghiari, una perla che piace ai turisti internazionali

8

Montefegatesi, atmosfere senza tempo sull'Appennino

  1. Home
  2. Cosa Fare
  3. Sette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare

Sette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare

Ai quattro angoli della regione sono tanti i borghi degni di una visita: tra storia e enogastronomia, una giornata per staccare dal ritmo frenetico delle città e riscoprire la bellezza della lentezza. Itinierari perfetti in questo periodo, con l'estate che finisce e le giornate si fanno più fresche e godibili

Lo straordinario effetto della "Via del Sole" visto da Anghiari in cima alla Ruga di San Martino

Firenze 11 settembre 2025 - L'estate che finisce, le giornate che si fanno più fresche, le campagne che piano piano iniziano ad attenuare i loro colori. E' un periodo speciale quello che porta all'autunno. E la Toscana è uno scrigno di borghi e paesi da visitare per staccare un giorno dalla routine quotidiana. Luoghi dove riscoprire l'arte e la storia, dove il tempo sembra essersi fermato. E' l'elogio della lentezza: prendersi una giornata per passeggiare e magari godersi qualche specialità enogastronomica di cui la Toscana è ricchissima. Ecco sette paesi da non perdere, ecco sette idee per una gita fuoriporta.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Le pizzerie toscane che sono tra le top 100 del mondo: singolari le loro specialità
Articolo
Le undici migliori gelaterie in Toscana: l'estate e una classifica le incoronano
Articolo
Lucca, in vendita la villa di Carolina Bonaparte

© Riproduzione riservata