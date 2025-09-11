Sette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare

Firenze 11 settembre 2025 - L'estate che finisce, le giornate che si fanno più fresche, le campagne che piano piano iniziano ad attenuare i loro colori. E' un periodo speciale quello che porta all'autunno. E la Toscana è uno scrigno di borghi e paesi da visitare per staccare un giorno dalla routine quotidiana. Luoghi dove riscoprire l'arte e la storia, dove il tempo sembra essersi fermato. E' l'elogio della lentezza: prendersi una giornata per passeggiare e magari godersi qualche specialità enogastronomica di cui la Toscana è ricchissima. Ecco sette paesi da non perdere, ecco sette idee per una gita fuoriporta.