Arezzo, 10 settembre 2025 – È in programma per domenica 14 settembre – dalle ore 9 fino alle 19 – la seconda edizione di ARTINPONTE a Ponte Buriano.

La è promossa dall'Associazione Ponte Futuro con la collaborazione di Bistrout Mercato delle Pulci, Confesercenti Arezzo, Progetto5, Cenacolo degli Artisti e il patrocinio della Provincia e TCA come main sponsor.

Un giorno di festa in un luogo unico, passeggiando tra creatività e riserva naturale, arte e artigianato, con il market vintage e fatto a mano, l'angolo gastronomico con foodtruck e produttori e la coloratissima festa degli aquiloni per i più piccoli e tanti laboratori artigianali o attività su prenotazione all'aria aperta come la camminata con la guida di Arezzo Km Zero in partenza alle 9,00 e la meditazione con le campane tibetane sugli argini del fiume a cura Merkaba Crystal Point alle 16,30.

'Siamo felici di contribuire a un'iniziativa rivolta alla comunità di cui facciamo parte, organizzata con impegno e passione da associazioni del territorio e capace di rappresentare in una giornata la favorevole relazione tra arte, partecipazione, operosità e territorio. ' Tommaso Chiarini, Direttore Generale TCA SpA

I tanti ARTISTI che dipingeranno nel ponte vogliono essere un omaggio al grande pittore che ha reso Ponte Buriano famoso in tutto il mondo, quel Leonardo Da Vinci che sarà presente anche nelle stupefacenti riproduzioni in legno delle sue macchine con Toni Domini.

La manifestazione è arricchita dalla FESTA DEGLI AQUILONI. Dalle 10 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00 i più piccoli potranno partecipare al laboratorio per creare il proprio aquilone a mano grazie ai tutorial di Progetto 5 durante la mattina e il gruppo scout Agesci il pomeriggio, o acquistarlo direttamente sul posto per poi farlo volare in cielo, tra la riserva e il ponte.

"Siamo soddisfatti - commenta la Presidenza di Ponte Futuro, di cui Sergio Gori e Fabio Bacciarelli - del clima di collaborazione, tra gli attori coinvolti, che ha permesso di progettare con ogni criterio la seconda edizione di Artinponte; ringraziamo, a nome della comunità che rappresentiamo, il Main Sponsor TCA, per l'indispensabile contributo, Bistrout - Mercato delle Pulci, spalla destra sin dal primo giorno, e tutte le associazioni coinvolte. Un sentito ringraziamento inoltre va alla Provincia di Arezzo per aver patrocinato l'evento, al Vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, per averci creduto, ed al Consigliere comunale Renato Viscovo, per averci sostenuto”

Nella strada del paese che va dal ponte al bar ci saranno i banchi del MERCATINO HANDMADE & VINTAGE. L'area antistante il ponte romanico ospiterà i TRUCK FOOD ei visitatori potranno gustare la deliziosa porchetta, hamburger, panini al polpo, pici all'aglione, tagliatelle al cinghiale, arrosticini, pizza, schiacciate gourmet, crepes, birra, grappa al miele.

"Lavorando sulla comunità e il territorio, un posto come Ponte Buriano e l'associazione di cittadini Ponte Futuro per me sono perle rare che vanno coltivate con tutta la cura possibile. I tanti laboratori artigianali presenti ad esempio vogliono dare conto delle iniziative che l'associazione fa tutto l'anno nel proprio paese nella vecchia scuola rigenerata per i bambini e le famiglie" dice la direttrice artistica Silvia Ciarpaglini