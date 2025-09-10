Il mio bacio era un melograno, un omaggio al poeta Federico Garcia Lorca con la compagnia Laboratori Permanenti

Arezzo, 10 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre, ore 21:15 Teatro comunale di Bucine (AR): IL MIO BACIO ERA UN MELOGRANO, un omaggio al poeta Federico Garcia Lorca - compagnia Laboratori Permanenti.
Con la poesia di uno dei più grandi e influenti poeti del secolo scorso, Federico Garcia Lorca, si concludono gli Appuntamenti d'Estate del Teatro comunale di Bucine.
Stiamo programmando la nuova stagione teatrale 2025/2026, continuate a seguirci e grazie della vostra graditissima partecipazione!
VENERDì 19 SETTEMBRE ore 21:15 - Teatro comunale di Bucine (AR)
IL MIO BACIO ERA UN MELOGRANO
Un recital con Caterina Casini e Massimiliano Auci e con il violoncello di Catherine Bruni a unire emozioni, parole, suggestioni.
Testi di Federico Garcia Lorca