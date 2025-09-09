Arezzo, 9 settembre 2025 – Con CortonArt in arrivo quattro giorni con spettacoli e cibo di strada

Esibizioni di artisti di strada in centro e area «truck food» ai Giardini del parterre. Appuntamento dall'11 al 14 settembre

Ritorna CortonArt, l'appuntamento che animerà i Giardini del Parterre con artisti di strada e spettacoli di giocoleria e cabaret, per vivere un'esperienza divertente e gustosa, dedicata a grandi e piccini. Il festival propone una serie di serate che si terranno nell'arena del Parterre, tra giovedì 11 e domenica 14 settembre.

Saranno presenti 12 «food truck» provenienti da diverse regioni con i loro piatti unici e prelibatezze tradizionali, ma anche un'area destinata all'«urban market» con espositori artigiani.

A CortonArt si potrà gustare arrosticini abruzzesi e fritti ascolani, arancini & cannoli siciliani, panini gourmet toscani; patate olandesi e hamburger di black angus; hamburger di scottona e sapori marchigiani; pesce fritto dell'Adriatico; panini gourmet e cucina tipica umbra; cucina tipica e piadina romagnola; cucina senza glutine; asado e cucina tipica argentina; oltre a primi piatti e specialità al tartufo.

«Come ogni anno, siamo molto sensibili alla condivisione di attività e spazi per grandi e piccini - dichiarano gli organizzatori dell'evento - CortonArt proporrà momenti di intrattenimento alternati a veri e propri viaggi culinari immersi nel gusto dei prodotti tipici proposti dai 'Food Truck' che spazieranno da nord a sud con prelibatezze eccellenti. Il tutto colorato dagli artisti di strada che sono il top a livello internazionale».

All'inaugurazione di giovedì 11 settembre alle ore 18 parteciperanno il sindaco di Cortona e l'assessore comunale alle Attività produttive. L'Amministrazione comunale ha puntato per il quinto anno su questa formula dedicata alle famiglie. CortonArt Festival è presentato da «Boom eventi», con la collaborazione di organizzatori locali e il patrocinio del Comune di Cortona. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

GIOVEDÌ 11 18:30 Giardini del Parterre: Apertura Festival con le autorità. 19:00 Giardini del Parterre: Apertura area food e Mercatino A seguire: CortonArt Open Lab, presentazione della nuova Arena Spettacoli con artisti locali.

VENERDÌ 12 19:00 Giardini del Parterre: Apertura area food e Mercatino 21:00 TVCHVLCHA Night, dj set musica anni 70/80/90

SABATO 13 12:30 Giardini del Parterre: Apertura area food e Mercatino 15:00 Giardini del Parterre: Chiusura area food 19:00 Giardini del Parterre: Riapertura area food 19:00 Piazza Signorelli: Street Art Show #1 19:30 Piazza della Repubblica: Street Art Show #2 20:30 Giardini del Parterre: Street Art Show #3 21:00 Concerto OUTSIDE BAND

DOMENICA 14