Le pizzerie toscane che sono tra le top 100 del mondo: singolari le loro specialità Torna la classifica di 50 Top Pizza World 2025: scelti locali ai quattro angoli del globo, tra grandi metropoli e paesi. Non mancano le italiane. E la fantasia è al potere in quanto a gusti e ingredienti. Una tradizione che spesso si tramanda di padre in figlio, fra tradizione e innovazione