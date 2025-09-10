La parabola del leader
Riccardo Brizzi
Cosa Fare
10 set 2025
Le pizzerie toscane che sono tra le top 100 del mondo: singolari le loro specialità

Torna la classifica di 50 Top Pizza World 2025: scelti locali ai quattro angoli del globo, tra grandi metropoli e paesi. Non mancano le italiane. E la fantasia è al potere in quanto a gusti e ingredienti. Una tradizione che spesso si tramanda di padre in figlio, fra tradizione e innovazione

Da sinistra Massimo Maiorano (La Fenice Pizzeria Contemporanea), Giovanni Santarpia (Pizzeria Santarpia), Pierluigi Police (O' Scugnizzo), e Massimo Giovannini con la moglie Barbara Boniburini (Pizzeria Apogeo)

Firenze, 10 settembre 2025 - Ci sono anche delle pizzerie toscane tra le migliori cento al mondo. Questo alimento, che vede la sua patria in Campania, ha locali speciali ai quattro angoli del globo. La pizza resta uno degli alimenti più internazionali, che possiamo trovare in America Latina come in Estremo Oriente. E non tragga in inganno il Paese: alcune delle pizzerie più celebrate si trovano proprio in luoghi esotivi, dove non ti aspetti. Torna la classifica di 50 Top Pizza World 2025: ecco i quattro locali toscani che entrano in questa speciale graduatoria. 

