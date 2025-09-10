Firenze, pauroso incidente: auto si ribalta e travolge tutto. Donna trasferita a Careggi

Firenze, 10 settembre 2025 – Paura a Firenze per un incidente. Un’auto si è scontrata con un’altra macchina in viale Guidoni. La conducente ha perso il controllo del mezzo che ha travolto tutto, in particolare un’aiuola. Abbattendo poi anche un palo della luce. Momenti di panico in zona, con gli altri automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi.

La scena dell'incidente accaduto in viale Guidoni: una delle due auto si è ribaltata travolgendo tutto (Fotocronache Germogli)

Da capire le cause dell’incidente. In quel momento l’asfalto era viscido a causa della pioggia non intensa ma continua, caduta per tutta la mattina. Immediate sono partite diverse chiamate ai numeri di soccorso. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. La donna che era nell’auto ribaltata, una quarantenne, è stata trasferita all’ospedale di Careggi. Le sue condizioni non sono gravi, è in codice verde. Soccorso, sempre in verde, anche un uomo di 46 anni.

La scena dell'incidente accaduto sul viale Guidoni. Un'auto si è ribaltata (Fotocronache Germogli)

I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi. Fortunatamente nessun passante è rimasto ferito, nonostante anche l’abbattimento del palo della luce, che è caduto all’interno dell’aiuola spartitraffico. Notevoli i rallentamenti per il traffico veicolare: la strada è rimasta infatti interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi. Da capire la dinamica e cosa abbia causato l’incidente. L’auto ribaltata è stata poi rimossa.